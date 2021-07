“Snake Eyes” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Eagle Pictures/Paramount Pictures Italia

Genere: Azione, avventura

Anno: 2021

Regia: Robert Schwentke

Cast: Henry Golding, Samara Weaving, Úrsula Corberó, Andrew Koji, Iko Uwais, Peter Mensah, Takehiro Hira, Hakura Abe, Steven Allerick

Paese: USA

Durata: 121 minuti

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

Snake Eyes: G.I. Joe – Le Origini, film diretto da Robert Schwentke, è uno spin-off della serie di film d’azione G.I. Joe. È incentrato su Snake Eyes (Henry Golding), il membro più silenzioso del gruppo militare anti-terrorista. Accompagnato in ogni missione dal suo lupo domestico Timber. Quando Snake Eyes salva la vita a un uomo, non immagina che questo sia l’erede legittimo di un antico e segreto clan giapponese, l’Arashikage.

Che per anni ha portato pace e stabilità al proprio Paese, combattendo il Cobra. Ovvero la maggiore organizzazione terroristica del mondo. Il suo atto da eroe gli vale l’ammissione a esso. Giunto nel Paese del Sol Levante, Snake Eyes viene introdotto alla dottrina del clan. E gli vengono insegnati i dettami dei guerrieri ninja.

Qui l’uomo sente di aver trovato finalmente un posto degno di essere definito “casa”. La lealtà e la fiducia promessa al clan, però, vengono meno, quando il suo passato segreto viene rivelato. È a quel punto che Snake Eyes si ritroverà davanti una scelta: mantenere la fiducia di chi gli è stato accanto in questo ultimo periodo o tradirla?

La recensione di MyMovies.it

Concentrarsi sui ninja della serie (che hanno sempre funzionato bene) è certo stata una buona idea. Ma la seriosità mal si sposa a personaggi che si chiamano “duro maestro”, “occhi di serpente”, “ombra della tempesta”. E addirittura Scarlett O’Hara – come la Rossella di Via col vento. Solo nei fumetti possono passare dall’azione al melodramma e ritorno senza colpo ferire.

Mentre per realizzare un miracolo simile al cinema serve quantomeno maggior ironia. Per certi versi siamo dalle parti di John Wick 3 – Parabellum, tra moto, katana e luci al neon. Ma mancano sia il sangue di un classificazione di censura per adulti, sia il ritmo incessante dell’azione. Sia una faccia stropicciata come quella di Keanu Reeves e dei suoi compari.

Recensione di Andrea Fornasiero. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Snake Eyes” scheda e recensioni del film – La recensione de IlCineocchio.it

Non sorprende che Snake Eyes stuzzichi lo spettatore con le possibilità di un più ampio universo dei G.I. Joe, introducendo alcuni altri personaggi del franchise lungo la strada. Ma la natura obbligatoria di questi riferimenti svuota ulteriormente il film di energia. Similmente, il cliffhanger conclusivo atterra malamente, suggerendo un dramma futuro nel quale, finora, non è valsa la pena investire.

Ciò che ha sempre reso Snake Eyes una figura così amata è stato che, dietro quella maschera, non rivelava nulla. Era semplicemente un soldato perfetto, imperturbabile. La controparte cinematografica tenta ora di umanizzare quel guerriero, che finisce rapidamente ridotto a un altro pezzo di proprietà intellettuale pop cui attingere senza tanti complimenti o rispetto.

Recensione di Marco Tedesco. Voto: 7 (su 10) – Leggi la recensione completa

La recensione di IGN Italia

Dopo una partenza tutto sommato sensata, il film si guasta finendo per mandare in malora anche quel paio di sequenze d’azione interessanti. Alcune scelte narrative sono francamente incomprensibili, sia diegeticamente che non. Al posto delle furbate di Henry Golding avrei preferito più scene di menare con Peter Mensah o Iko Uwais.

Recensione di Andrea Peduzzi Voto: 4.5 (su 10) – Leggi la recensione completa

