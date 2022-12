Vuoi guardare il video di “Sissi” serie tv stagione 2 episodio 4?

“Sissi” serie tv stagione 2 episodio 4 (VIDEO)

da mediasetplay.it

“Sissi” serie tv stagione 2, episodio 4, è la storia dell’iconica principessa dalla bellezza leggendaria. Poi, da adolescente spensierata a regina il passo è breve. Inoltre, innamoratasi perdutamente di un uomo potente, Sissi accetta la sfida. E, poi, da maschiaccio si trasforma, per amore, in una donna sicura di sé, capace di scelte difficili e di ricoprire il ruolo di imperatrice. Anche se, inoltre, quando arriva alla corte degli Asburgo a Vienna, si rende conto che quella vita fatta di rigidi protocolli e apparenze non è affatto una favola.

“SISSI” SERIE TV STAGIONE 2 GUARDA IL VIDEO EPISODIO 4

