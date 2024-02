1 Febbraio 2024

Sinner non sarà ospite a Sanremo 2024: “Devo allenarmi”

da corriere.it

La decisione di restare a casa

Jannik Sinner ha confermato durante la conferenza stampa alla FITP che non parteciperà al Festival di Sanremo: “Farò il tifo da casa. È un evento bello, ma dopo questi giorni guardo avanti e, quando dovrei andare al Festival, sarò già a lavorare”.

Obiettivi sportivi e futuro

Dopo aver chiarito la sua assenza a Sanremo, Sinner è tornato a parlare del suo obiettivo nel mondo dello sport, concentrandosi su tornei futuri e grandi slam: “Il nostro obiettivo quest’anno è giocare meglio nei grandi slam, ce ne sono altri tre. In Australia è andato tutto bene, ma la stagione è appena iniziata. Mi mancava molto la competizione, quando sono arrivato in Australia il primo torneo è stato Melbourne, ero carico e mi sentivo bene”.

Riflessioni sull’infanzia e i genitori

In seguito, ha toccato il tema dell’infanzia e l’importanza di lasciare ai giovani la libertà di giocare e crescere: “Ci sono genitori che mettono pressione ai figli. Io credo che debbano essere lasciati liberi perché devono avere la libertà di giocare e crescere. Io conosco la mia storia, mi ha insegnato valori buoni. Ma ogni genitore è diverso”.

L’affetto del pubblico e il programma futuro

Sinner ha evidenziato l’amore ricevuto sui social e l’accoglienza calorosa a Roma, sottolineando l’importanza di rimanere concentrati e pronti per le sfide future: “Abbiamo molte possibilità di fare bene, ma anche di fare male. Dobbiamo essere pronti ma contenti di questa situazione, questo traguardo è importante per me e il mio team”.

Progetti e residenza a Montecarlo

Infine, ha parlato dei suoi progetti futuri e della residenza a Montecarlo, sottolineando il suo attaccamento al luogo e la normalità della sua vita quotidiana: “Mi sento a casa a Montecarlo, ho una vita normale e posso andare al supermercato senza problemi”.

