Silvia Toffanin a Verissimo è stata presa in giro Dagospia lancia una bomba

Claudia Napoli per baritalianews.it

Silvia Toffanin sta vivendo un momento molto difficile. Da qualche giorno è morta la sua adorata mamma Gemma e lei, nonostante il dolore devastante, ha deciso comunque di andare in onda. Perché, ha spiegato “lei avrebbe voluto così”. Infatti spiegato durante i saluti finale che, nonostante la difficoltà di condurre in una giornata così triste ha scelto di farlo perché la mamma non si perdeva una puntata di Verissimo. E certamente avrebbe voluto che lei non si fermasse neppure soffrendo come stava soffrendo.

Silvia Toffanin è una donna molto elegante che intrattiene i suoi ospiti con estremo garbo e rispetto. Spesso scherza con loro e qualche volta sta pure al gioco. Ha cantato, ha ballato e si è fatta anche prendere bonariamente in giro ma sempre con quella raffinatezza che le è propria. Senza mai calcare la mano e senza che mai nulla appaia artefatto. I suoi ospiti e sono sempre grati per il tipo di intervista che fa. E mai nessuno ha avuto qualcosa da ridire anche quando gli argomenti toccati erano molto delicati.

Ecco la bomba: Andrea ha mentito a Silvia

Durante la puntata di sabato, tra gli altri ospiti c’era Andrea Damante che ha raccontato tante cose della sua vita. E ha parlato anche della storia che sta nascendo tra uno dei suoi migliori amici Carlo Beretta e la sua ex fidanzata Giulia De Lellis. Andrea ha detto: “L’idea che la frequentazione tra Giulia e Carlo possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza”.

Dagospia e, in particolar modo il giornalista Dandolo ha scritto così. Siamo proprio sicuri che come da lui dichiarato abbia saldato di sua tasca il conto della lussuosissima villa presa in affitto questa estate a Forte dei Marmi dove la sua ex Giulia De Lellis avrebbe conosciuto il suo amico Carlo Beretta?”. E poi ha aggiunto: “I beninformati dicono che il pagamento della magione sia stato effettuato da una signora assai benestante. Di chi si tratta?”. All’affermazione di Andrea Damante Giulia De Lellis ha commentato così: “Non arrivo al marcio dove arrivano gli altri”.

