Silvia Romano si indaga sui soldi alla jihad La Ue quel riscatto è un problema

Silvia Romano si indaga sui soldi alla jihad La Ue quel riscatto è un problema

Giuliano Foschini e Fabio Tonacci per repubblica.it

Le dichiarazioni rilasciate a Repubblica da Ali Dehere, portavoce del gruppo terroristico qaedista Al Shabaab, entrano nell’inchiesta sul sequestro di Silvia Aisha Romano. I carabinieri del Reparto operativo speciale hanno acquisito l’intervista di Pietro Del Re, con l’intenzione di fare accertamenti sul contenuto delle affermazioni di Ali Dehere. Il quale, rivendicando il rapimento della cooperante italiana, sostiene: “I soldi del riscatto pagato dall’Italia serviranno in parte ad acquistare armi, di cui abbiamo sempre più bisogno per combattere la jihad”. Il riverbero dell’intervista è arrivato anche a Bruxelles.

L’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la sicurezza Josep Borrell, ha commentato: “È sicuramente un problema”. Ulteriori elementi per ricostruire la dinamica del rilascio dovrebbero arrivare da altri due passaggi investigativi cruciali. Un nuovo interrogatorio di Silvia, in calendario entro la fine del mese e la rogatoria che sarà inviata all’autorità somale. Roma non è però l’unica procura che si sta occupando del caso. Ieri Silvia è stata ascoltata nella sua Milano. Per riferire sulle minacce di morte ricevute appena ha rimesso piede nel nostro Paese.

“Ho avuto molta paura”

“È incredibile: l’abbiamo liberata da una cellula terroristica e ora rischiamo che le venga assegnata una scorta personale”, dice il ministro degli Esteri, Luigi di Maio. Il riferimento è ai messaggi minatori, diffusi sui social e contenuti in due volantini ritrovati vicino alla sua abitazione. Eppure, per capire l’inferno che ha passato Silvia, basterebbe leggere ciò che ha messo a verbale. “All’inizio ho avuto molta paura”. Nel racconto di Silvia fatto al pm Sergio Colaiocco e ai carabinieri del colonnello Marco Rosi, il momento più duro sembra essere stato quello immediatamente successivo al rapimento nel villaggio in Kenya. L’acqua aveva reso impraticabili le strade. Le moto non camminavano e così hanno proseguito a piedi. “Il cammino è durato quattro settimane, attraversavo cespugli pieni di rovi.

Mi avevano tagliato i capelli per evitare che si impigliassero e mi avevano dato dei vestiti lunghi, altrimenti non avrei potuto camminare”. Proprio quella ciocca di capelli è stato uno dei primi ritrovamenti degli investigatori. Ed è servita per capire la direzione presa dai rapitori. “Ero distrutta. Piangevo sempre, non potevo nemmeno provare a scappare. In alcuni tratti il fango mi arrivava fino alla pancia. La vegetazione era altissima, la notte dormivamo sotto gli alberi, non pensavo di farcela”. Dopo quattro settimane l’arrivo al confine somalo e il viaggio verso il primo dei quattro nascondigli. “Sono stata male, ho avuto bisogno di medicine, è venuto anche un medico, penso, comunque una persona a visitarmi”. “Ho chiesto più volte di telefonare a casa, invano. Tenevo il conto dei giorni su un diario, mi ha salvato”. Il suo principale passatempo era un pc offline. Dove – oltre a una copia del Corano con il testo a fronte in italiano – c’erano video con le lezioni di arabo e servizi di Al Jazeera.

Gli appelli e i misteri

Silvia voleva ritornare a casa. Lo ha chiesto nei quattro video appelli che è stata costretta a girare da maggio 2019 in poi. Implorava le nostre istituzioni di fare di tutto per salvarla. “Mi chiamo Silvia Romano”, esordiva. Poi recitava la data. “Vi prego, liberatemi…”, diceva in uno dei filmati, nella quale appare già convertita all’Islam. Il pm Colaiocco e i carabinieri del Ros non hanno ancora potuto analizzarli.

Così come nulla sanno del riscatto (si parla di cifre che vanno da 1,5 a 4 milioni di dollari) per altro ieri smentito da uomini del governo a partire da Di Maio. Non trovano riscontro ufficiale anche altre due circostanze: lo scambio di prigionieri di cittadinanza somala e che l’eventuale consegna del denaro sia avvenuta fuori dalla Somalia. Tutto da chiarire anche l’ultimo miglio della storia del rapimento di Silvia, ossia il suo rilascio e le condizioni con cui si è arrivati ad ottenerlo. L’Aise (l’Agenzia di intelligence estera) rivendica il suo ruolo nell’operazione.

Ieri però il portavoce del partito Akp del presidente turco Erdogan ha detto: “L’operato dei nostri servizi nel salvataggio dell’italiana è un successo”. Al momento però l’unica cosa certa è il racconto di Silvia. “Quando mi hanno liberata sono stata consegnata a due somali”. Da lì il viaggio verso il compound internazionale. E, dopo 18 mesi, il suono delle prime parole in italiano pronunciate dai nostri agenti.

SILVIA ROMANO E’ TORNATA MA LA CULTURA DI VOLER TENERE LE DONNE A CASA NON SE N’E’ MAI ANDATA