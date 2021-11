Vuoi leggere la recensione di “Shirley” di Susan Scarf Merrell? “Shirley” di Susan Scarf Merrell leggi la recensione

Titolo: Shirley

Autore: Susan Scarf Merrell

Genere: thriller

Editore: Nua Edizioni

Pagine: 280

Prezzo: Euro 16,50

Prezzo E-book: 4,99

Trama: Quando un giovane dottorando e sua moglie incinta, Fred e Rose Nemser, si trasferiscono a casa di Shirley e Stanley nell’autunno del 1964, non tardano a cadere preda del magnetico incantesimo esercitato dai loro ospiti brillanti e anticonformisti.

“Shirley” è un romanzo del 2014 di Susan Scarf Merrell, da cui è tratto un film del 2020 con Elisabeth Moss. E racconta in un modo nuovo il mondo della grande scrittrice Shirley Jackson. Quella che racconta non è solo la Shirley scrittrice. ma la donna all’interno della sua famiglia, prediligendo il rapporto con il marito Stanley Edgar Hyman.

La vita privata della scrittrice viene raccontata dalle parole di Rose, una diciannovenne che, insieme al marito Fred, è ospite nella loro casa. Il romanzo prende spunto dalla biografia e dai documenti, oltre che dalle opere della grande scrittrice. Ma il tutto è perfettamente amalgamato con la storia creata ad arte dalla Merrell.

Curatissimo anche il contesto della storia, veramente ben scritte le descrizioni minuziose del paesaggio e del passare delle stagioni. Pur essendo una storia di pura fantasia, grazie allo studio approfondito fatto dall’autrice sulla vita e le opere della Jackson, riusclta una storia credibilissima.

Molti i riferimenti ai lavori di Shirley Jackson e anche della sua profonda cultura. Questo potrebbe scoraggiare un lettore che non conosce in modo minuzioso la scrittrice. Ma non c’è da farsi ingannare. La Merrell è riuscita ad amalgamare alla perfezione il tutto, citando il giusto, senza mai far perdere il filo del romanzo.

Il punto di forza del romanzo è senza dubbio il rapporto tra Rose e Shirley. Due donne diametralmente opposte, che però riescono a creare un rapporto unico, con mille sfaccettature. Da una parte Rose, una diciannovenne che è sempre vissuta nella povertà e che cerca di trovare un suo posto nella società. Dall’altra parte Shirley Jackson, una scrittrice affermata e apprezzata, ma con un’ombra nel privato. Un amore con il marito fortissimo, ma comunque fatto di tanti compromessi e rinunce.

“Shirley” è un buon romanzo, che sa legare finzione e realtà, senza mai scadere nel banale. Ma, soprattutto, leggendo percepiamo il profondo amore e ammirazione dell’autrice per Shirley Jackson. Un modo nuovo e intimo di conoscere la grande scrittrice americana.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)

