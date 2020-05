Vuoi guardare il video di “Sette Donne AcCanto a Te Rai 3” puntata 3 maggio 2020?

“Sette Donne AcCanto a Te Rai 3” puntata 3 maggio 2020 (VIDEO)

“Sette Donne AcCanto a Te Rai 3”, puntata 3 maggio 2020, è una serie di appuntamenti per rivivere i concerti delle più grandi cantanti italiane di oggi. Parliamo di Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini E Laura Pausini. Sette artiste impegnate nella battaglia contro la violenza sulle donne. Un modo, inoltre, per sentirci tutti più vicini grazie alla musica. E una manifestazione di solidarietà e affetto verso tutte quelle donne vittime di violenza.

