Serie A L’Atalanta di Gasperini come il Milan del Gre-No-Li

Serie A L’Atalanta di Gasperini come il Milan del Gre-No-Li

Luigi Bolognini per repubblica.it

Gren-Nordahl-Liedholm, Gre-No-Li, acronimo che richiama a un calcio leggendario, quasi pionieristico. La sapienza tattica di Gren, la potenza di Nordahl e la fantasia di Liedholm fecero le fortune del Milan del 1950, segnando gol a decine. Anzi, per la precisione 93 nelle prime 33 giornate. Le stesse clamorose cifre dell’Atalanta di quest’anno. E c’è un altro dato che accomuna queste squadre. Nel 1949-50 lo scudetto lo vinse la Juve, quest’anno tutto sembra andare nella stessa direzione. Anche se Sarri continua a dire che niente è deciso (in realtà sembra proprio di sì, dopo Juve-Atalanta di sabato scorso).

C’è però una netta differenza tra quel Milan e questa Atalanta. Allora, un po’ perché i tre svedesi erano assoluti fuoriclasse un po’ perché non si poteva sostituire neanche il portiere infortunato, figuriamoci cinque giocatori, il Gre-No-Li era sempre in campo. Qui chi gioca gioca e fa bene. Ovvio, Gomez è un tuttocampista ineguagliabile che corre e inventa senza sosta, e proprio per questo gli è stato dato riposo contro il Brescia. Ilicic ha un netto calo di forma ed è stato spedito in tribuna, Muriel è scivolato in bagno e si è fatto un taglio (non grave) alla testa. Se però appena dietro a Zapata metti Malinovskyi e Pasalic alla fine le cose non cambiano. L’ucraino e il croato sarebbero titolari pressoché ovunque in Europa (e poi dicono che l’Atalanta non è una grande squadra) per le capacità di danzare sulle punte e di toccare di fioretto in velocità. E il resto lo fanno gli schemi di Gasperini, che saprebbe trasformare in campione anche un bradipo.

Quel che conta è che ci sia Gasp

Morale, Malinovskyi gioca dove vuole negli ultimi 30 metri, segna e fa assist indifferentemente di destro e di sinistro. PPasalic è riuscito a passare dal non essere né carne (centrocampista) né pesce (attaccante) all’essere splendidamente entrambe le cose, e per una sera anche a diventare bomber. Lui che non è ancora mai completamente esploso anche per la timidezza sottorete.

Questo 6-2, perdipiù al Brescia, una partita che era delicatissima per la vicinanza geografica, sia in senso calcistico che per la strage appena fatta dal coronavirus, rischia di essere al contempo inutile e preziosissima per l’Atalanta. Inutile perché non dovrebbe – checché ne dica Sarri – mettere a rischio il primato della Juve. Che potrebbe sempre suicidarsi nelle partite che restano, ma sembra difficilotto anzichenò. Preziosissima proprio perché fa capire che i giocatori possono cambiare tutti (o quasi. Pensiamo all’importanza del sempre sottovalutato De Roon e al prezioso lavoro d’attacco, che non è solo i gol di Zapata). Ma l’Atalanta di Gasp resta sempre l’Atalanta di Gasp.

Nel senso che quel che conta è che ci sia Gasp. La riprova che in futuro tutto potrebbe cambiare senza che nulla cambi sta nel secondo tempo. Proprio al posto di Zapata entra Colley, gambiano classe 2000 che ha mostrato tanti piccoli colpi di classe e un ottimo inserimento negli schemi. Leggerino, ma con possibilità di irrobustirsi e di essere il bomber del futuro. Se l’Atalanta, come ogni tanto fa, venderà un campione dei suoi. Perdipiù spesso chi se ne va da Bergamo poi altrove pena parecchio (un nome su tutti, Cristante), dimostrazione che negli schemi di Gasperini tutti – tutti quelli che corrono, si impegnano e ci credono – sono campioni, fuori un po’ meno. È anche questo che rende questa Atalanta una squadra alla Gre-No-Li. Che per la cronaca quel campionato da 93 gol in 33 partite quel Milan lo perse, sì. Però vinse quello successivo. Con minimi aggiustamenti (magari in difesa, anche se una squadra a trazione anteriore può prendere qualche gol senza crucciarsi troppo) l’Atalanta è matura per imitarlo.

SERIE A RIGORI PER FALLI DI MANO C’E’ CHI MIRA APPOSTA ALLE BRACCIA