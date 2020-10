Vuoi guardare il video di “Senti chi mangia La7” puntata 6 ottobre 2020?

“Senti chi mangia La7” puntata 6 ottobre 2020 (VIDEO)

da la7.it

“Senti chi mangia La7”, puntata 6 ottobre 2020, è l’innovativo cooking show condotto da Benedetta Parodi. Il programma racconta in ogni appuntamento, poi, un’avvincente sfida ai fornelli. Al suo fianco Andrea Grignaffini, critico dell’Espresso palato esigente e curioso e, inoltre, gli Chef Felix Lo Basso ed Eugenio Boer. Insieme a questi ultimi, poi, due sfidanti volenterosi ma negati in cucina, affrontano una inedita e appassionante sfida. Ovvero preparare un piatto gourmet da presentare, poi, al giudice Andrea Grignaffini.

Quest’ultimo, inoltre, decreta il vincitore della puntata, e consegnea un premio anche al secondo arrivato. Al termine di ogni appuntamento, poi, Benedetta si dedica alla sua passione: cucinare. Per farlo, inoltre, va tra i banchi dei due concorrenti per raccogliere gli ingredienti rimasti. E, poi, realizza una portata originale e gustosa. Comunque, è l’innovativo cooking show condotto da Benedetta Parodi. Il programma racconta in ogni appuntamento, poi, un’avvincente sfida ai fornelli. Al suo fianco Andrea Grignaffini, critico dell’Espresso palato esigente e curioso.

“Senti chi mangia La7”, puntata 6 ottobre 2020, è l’innovativo cooking show condotto da Benedetta Parodi. Il programma racconta in ogni appuntamento, poi, un’avvincente sfida ai fornelli. Al suo fianco Andrea Grignaffini, critico dell’Espresso palato esigente e curioso e, inoltre, gli Chef Felix Lo Basso ed Eugenio Boer. Insieme a questi ultimi, poi, due sfidanti volenterosi ma negati in cucina, affrontano una inedita e appassionante sfida. Ovvero preparare un piatto gourmet da presentare, poi, al giudice Andrea Grignaffini.

Quest’ultimo, inoltre, decreta il vincitore della puntata, e consegnea un premio anche al secondo arrivato. Al termine di ogni appuntamento, poi, Benedetta si dedica alla sua passione: cucinare. Per farlo, inoltre, va tra i banchi dei due concorrenti per raccogliere gli ingredienti rimasti. E, poi, realizza una portata originale e gustosa. Comunque, è l’innovativo cooking show condotto da Benedetta Parodi. Il programma racconta in ogni appuntamento, poi, un’avvincente sfida ai fornelli. Al suo fianco Andrea Grignaffini, critico dell’Espresso palato esigente e curioso.

“SENTI CHI MANGIA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 6 OTTOBRE 2020

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO