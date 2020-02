Vuoi guardare il video di “Sempreverde Rete 4” puntata 8 febbraio 2020?

“Sempreverde Rete 4” puntata 8 febbraio 2020 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

Oggi, 8 febbraio 2020, è andata in onda una puntata di “Sempreverde Rete 4”, il programma condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela. Ogni settimana fanno tappa in località suggestive del nostro Paese. Per promuovere il “Made in Italy” e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari. Tra i temi trattati: il benessere, la salute. Inoltre, grazie a gustose ricette, spazio ai piaceri del palato.

Comunque, è il programma condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela. Ogni settimana fanno tappa in località suggestive del nostro Paese. Per promuovere il “Made in Italy” e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari. Tra i temi trattati: il benessere, la salute. Inoltre, grazie a gustose ricette, spazio ai piaceri del palato. Tuttavia, è il programma condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela. Ogni settimana fanno tappa in località suggestive del nostro Paese.

“Sempreverde Rete 4”, puntata 8 febbraio 2020, è il programma condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela. Ogni settimana fanno tappa in località suggestive del nostro Paese. Per promuovere il “Made in Italy” e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari. Tra i temi trattati: il benessere, la salute. Inoltre, grazie a gustose ricette, spazio ai piaceri del palato.

Comunque, è il programma condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela. Ogni settimana fanno tappa in località suggestive del nostro Paese. Per promuovere il “Made in Italy” e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari. Tra i temi trattati: il benessere, la salute. Inoltre, grazie a gustose ricette, spazio ai piaceri del palato. Tuttavia, è il programma condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela. Ogni settimana fanno tappa in località suggestive del nostro Paese.

“SEMPREVERDE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 8 FEBBRAIO 2020

“PAROLA DI POLLICE VERDE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 1 FEBBRAIO 2020