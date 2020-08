Vuoi guardare il video di “Sempreverde Rete 4” puntata 1 agosto 2020?

“Sempreverde Rete 4” puntata 1 agosto 2020 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

“Sempreverde Rete 4”, puntata 1 agosto 2020, è il programma condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela. Ogni settimana fanno tappa in località suggestive del nostro Paese. Per promuovere il “Made in Italy” e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari. Tra i temi trattati: il benessere, la salute. Inoltre, grazie a gustose ricette, spazio ai piaceri del palato.

Comunque, è il programma condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela. Ogni settimana fanno tappa in località suggestive del nostro Paese. Per promuovere il “Made in Italy” e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari. Tra i temi trattati: il benessere, la salute. Inoltre, grazie a gustose ricette, spazio ai piaceri del palato. Tuttavia, è il programma condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela. Ogni settimana fanno tappa in località suggestive del nostro Paese.

“Sempreverde Rete 4”, puntata 1 agosto 2020, è il programma condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela. Ogni settimana fanno tappa in località suggestive del nostro Paese. Per promuovere il “Made in Italy” e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari. Tra i temi trattati: il benessere, la salute. Inoltre, grazie a gustose ricette, spazio ai piaceri del palato.

Comunque, è il programma condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela. Ogni settimana fanno tappa in località suggestive del nostro Paese. Per promuovere il “Made in Italy” e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari. Tra i temi trattati: il benessere, la salute. Inoltre, grazie a gustose ricette, spazio ai piaceri del palato. Tuttavia, è il programma condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela. Ogni settimana fanno tappa in località suggestive del nostro Paese.

“SEMPREVERDE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 1 AGOSTO 2020

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO