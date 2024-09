21 Settembre 2024

Vuoi guardare il video di “Sempre al tuo fianco” Raiplay streaming – 22 settembre 2024?

“Sempre al tuo fianco” Raiplay streaming – 22 settembre 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

“Sempre al tuo fianco” è una serie ispirata a eventi realmente accaduti, con protagonisti gli uomini e le donne della Protezione Civile. La storia ruota attorno a Sara Nobili, interpretata da Ambra Angiolini, responsabile del Rischio Vulcani a Stromboli. Sara affronta situazioni critiche come alluvioni e emergenze sanitarie. Poi, grazie al suo coraggio e alla sua esperienza, riesce a scongiurare gravi rischi per il territorio. Inoltre, una svolta importante arriva nella sua carriera quando viene informata di essere candidata al ruolo di Capo delle Emergenze.

Sempre al tuo fianco: puntata di oggi

Nella puntata di oggi, Sara deve affrontare una nuova sfida professionale. Poi, viene messa a confronto con Renato Lussu, stimato medico e nuovo compagno di vita. Renato, interpretato da Andrea Bosca, ha una lunga esperienza maturata nelle missioni umanitarie in Africa. Inoltre, la sua relazione con Sara diventa un punto di conflitto per Marina, la figlia ribelle di Sara, che fatica ad accettare il nuovo compagno della madre.

Sempre al tuo fianco 22 settembre 2024: come guardare il video

Se non hai potuto seguire la puntata in diretta, puoi guardarla in streaming su RaiPlay. Poi, la piattaforma digitale della Rai offre la possibilità di vedere l’intera puntata del 22 settembre 2024, così come tutte le altre puntate della serie. Inoltre, puoi selezionare i momenti più interessanti per te, rendendo l’esperienza di visione ancora più coinvolgente.

Sempre al tuo fianco: repliche e streaming su RaiPlay

Le repliche di “Sempre al tuo fianco” sono disponibili su RaiPlay. Poi, grazie alla piattaforma, puoi accedere facilmente a tutte le puntate della serie, rivedere quelle che ti sei perso e seguire la storia di Sara Nobili e dei suoi colleghi della Protezione Civile. Inoltre, RaiPlay ti permette di seguire ogni episodio quando preferisci, offrendo la massima flessibilità per non perdere neanche un minuto di questa appassionante serie.

La vita privata e professionale di Sara Nobili

Il programma non si concentra solo sugli aspetti professionali di Sara, ma esplora anche la sua vita privata. Poi, viene raccontata la sua relazione complicata con la figlia Marina, interpretata da Tecla Insolia. Marina, giovane e ribelle, vive un forte conflitto con i genitori a causa della separazione. Inoltre, la sua difficoltà ad accettare la relazione della madre con Renato Lussu crea tensioni familiari, anche se entrambe condividono una comune sensibilità ambientalista che potrebbe portare a una riconciliazione.

In conclusione, la puntata del 22 settembre 2024 di “Sempre al tuo fianco” su RaiPlay è disponibile in streaming per essere rivista. Poi, grazie alla possibilità di guardare le repliche e di seguire l’evoluzione della storia di Sara Nobili, puoi immergerti completamente nel mondo della Protezione Civile. Inoltre, la serie offre uno sguardo approfondito sia sulle emergenze professionali che sulle sfide personali della protagonista.

“SEMPRE AL TUO FIANCO” STREAMING PUNTATA DI OGGI 22 SETTEMBRE 2024 PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO