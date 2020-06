Vuoi guardare il video di “Scuola Casa Magazine Raiplay” puntata 6 giugno 2020?

“Scuola Casa Magazine Raiplay” puntata 6 giugno 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Scuola Casa Magazine RaiPlay”, puntata 6 giugno 2020, è il programma dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa. Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare scuola a casa. E, inoltre, come studenti, insegnanti e famiglie possano mettere a frutto e vivere nel modo più costruttivo questi difficili giorni. Comunque, è il programma dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa.

Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare scuola a casa. E, inoltre, come studenti, insegnanti e famiglie possano mettere a frutto e vivere nel modo più costruttivo questi difficili giorni. Tuttavia, è il programma dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa. Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare scuola.

“Scuola Casa Magazine RaiPlay”, puntata 6 giugno 2020, è il programma dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa. Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare scuola a casa. E, inoltre, come studenti, insegnanti e famiglie possano mettere a frutto e vivere nel modo più costruttivo questi difficili giorni. Comunque, è il programma dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa.

Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare scuola a casa. E, inoltre, come studenti, insegnanti e famiglie possano mettere a frutto e vivere nel modo più costruttivo questi difficili giorni. Tuttavia, è il programma dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa. Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare scuola.

“SCUOLA CASA MAGAZINE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 6 GIUGNO 2020

“MAESTRI RAI 3” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 31 MAGGIO 2020