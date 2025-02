12 Febbraio 2025

“Sanremo 2025” – Willie Peyote “Grazie ma no grazie” seconda serata – 12 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2025” – Willie Peyote “Grazie ma no grazie” seconda serata – 12 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Willie Peyote torna a Sanremo nel 2025 con “Grazie ma no grazie”, un brano che mescola ironia e riflessione sociale in uno stile rap distintivo. Con il suo sguardo critico e la sua capacità di affrontare tematiche complesse con lucidità e sarcasmo, l’artista porta sul palco del Festival una canzone che sfida le convenzioni e invita alla riflessione. “Grazie ma no grazie” promette di essere un pezzo provocatorio e autentico, capace di catturare l’attenzione del pubblico.

Ma che storia triste, avevo aspettative basse

E sai già come finisce visto da dove si parte

Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se lei ricambiasse

E c’hai provato anche più volte dei Jalisse ma l’insistenza non è mai così di classe

Certi discorsi vanno presi con le pinze oppure provocano risate grasse

E te la aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse

Grazie ma no grazie

Tanto fanno finta ma lo sanno

Più è profondo e meno paga, quasi sempre meglio stare in superficie: Salvagente

Le risposte che ti danno sembran fatte con lo stampo

Quindi metterò le mani avanti, due passi indietro ogni passo avanti

Dovresti andare a lavorare e non farti manganellare nelle piazze

Grazie ma no grazie

Questa gente non fa un cazzo li mantengo tutti io con le mie tasse

Grazie ma no grazie

Dovresti dare meno ascolto ai sentimenti che non sono mai dei buoni investimenti

Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe

Grazie ma no grazie

Grazie ma no o o o

Davvero grazie ma

C’è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare

Non sa a quali parole deve mettere ad esempio l’asterisco al plurale

C’è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare

E vuole la tradizione se la confusione qua è generale

“Eh oggi va così chissà domani”

Domani domani do-do-domani magari riesco a capire gli esseri umani

Chi bacia sulla bocca i propri figli e c’è chi bacia sulla bocca i propri cani

E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende

C’è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre, almeno sii coerente

Almeno per stavolta che c’è chi ancora ti da corda

E c’è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse

Grazie ma no grazie

Dovresti andare a lavorare e non farti manganellare nelle piazze

Grazie ma no grazie

Questa gente non fa un cazzo li mantengo tutti io con le mie tasse

Grazie ma no grazie

Dovresti dare meno ascolto ai sentimenti che non sono mai dei buoni investimenti

Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe

Grazie ma no grazie

Grazie ma no o o o

Davvero, grazie ma no

Storia triste, aspettative basse

C’è chi sparisce finché si calmano le acque (ma che storia triste)

C’è chi annuisce tra le frasi fatte vince chi stupisce sempre a mani basse

Grazie ma no grazie

Grazie ma no o o o

Davvero, grazie ma no grazie

“SANREMO 2025” – WILLIE PEYOTE “GRAZIE MA NO GRAZIE” GUARDA IL VIDEO QUI

“PRIMAFESTIVAL” PUNTATA DEL 8 FEBBRAIO 2025 GUARDA IL VIDEO