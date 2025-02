11 Febbraio 2025

“Sanremo 2025” – Shablo “La mia parola” prima serata 11 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2025” – Shablo “La mia parola” prima serata 11 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Shablo debutta a Sanremo nel 2025 con “La mia parola”, un brano che unisce la sua expertise nella produzione musicale con un testo forte e significativo. Con il suo stile inconfondibile, che mescola rap, elettronica e influenze urban, l’artista porta sul palco del Festival una canzone che esplora il potere della parola e della comunicazione. “La mia parola” promette di essere una proposta fresca e innovativa, capace di catturare l’attenzione del pubblico.

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

24h 7 su 7 no stop

Siamo in sbatti sbatti per arrivare al top

Tu fai chatty chatty io faccio parlare il mio flow

Non ti danno abbracci qua sei da solo nel block

Io le mando baci lei che per me è la più hot

Mi dicevi taci, ora però sono il goat

Quaggiù odi e ami a giudicarmi è Dio

Amo la mia mami, amo sti money e l’hip-hop

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

Suona dal basso questo gospel

È la voce di chi raccoglie le forze

Nonostante tutto mette da parte i forse qui vince la legge del più forte

È rap è blues e gin & juice

Fai il mio nome tre volte beetlejuice

Suona ancora più forte bad and boujee

Rock’n’roll lo sai party & bullshit

La voce del blocco suonerà più forte

Per quelle volte che ci hanno chiuso le porte

E ho solo una word, se dico che hai la mia parola

Lo sanno i miei g, questa è la way that we live

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

“SANREMO 2025” – SHABLO “LA MIA PAROLA” GUARDA IL VIDEO QUI

“PRIMAFESTIVAL” PUNTATA DEL 8 FEBBRAIO 2025 GUARDA IL VIDEO