12 Febbraio 2025

“Sanremo 2025” – Sarah Toscano “Amarcord” (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2025” – Sarah Toscano “Amarcord” (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Sarah Toscano debutta a Sanremo nel 2025 con “Amarcord”, un brano che unisce sonorità moderne a una melodia nostalgica, riflettendo sul valore dei ricordi e del passato. Con la sua voce intensa e una sensibilità artistica unica, l’artista esplora emozioni universali, raccontando storie di amori e momenti che restano impressi nel cuore. “Amarcord” promette di emozionare il pubblico con la sua profondità e il suo inconfondibile stile.

La sera ride, ma suona drammatica

Sembra la zona più buia di un luna park

Con te era più romantica

La ruota panoramica

Mi piaceva anche avere paura

C’è un vento che mi porterà

Mi scioglierà le trecce

Di una vie en rose come Édith Piaf

Non mi rimane niente

C’ero io, c’eri tu

Una lacrima mi scende

Anche se ti scorderò

In un club il sabato

È tutto così amarcord,

Comico e tragico

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Sai però

Forse in un film io con te

Non mi c’immagino

Sembra così démodé, però era magico

Cosa sei tu, un déjà vu

Mi sono solo illusa

Amarcord

Una lama mi accarezza la consapevolezza

Che indietro non ci ritornerò

E mi faccio tenerezza

Un velo di tristezza è l’unico vestito che ho

C’è un vento che mi porterà

Mi scioglierà le trecce

Di una vie en rose come Édith Piaf

Non mi rimane niente

C’ero io, c’eri tu

Una lacrima mi scende

Anche se ti scorderò in un club il sabato

È tutto così amarcord, comico e tragico

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Sai però

Forse in un film io con te

Non mi c’immagino

Sembra così démodé, però era magico

Cosa sei tu, un déjà vu

Mi sono solo illusa

Amarcord

E ancora quel ricordo stupendo

Non è volato via con il vento

Ma dopo tutto mi arrendo

Una lacrima mi scende giù

Anche se ti scorderò

È tutto così amarcord

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Illusa, illusa

Anche se ti scorderò in un club il sabato

È tutto così amarcord, comico e tragico

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Sai però

Forse in un film io con te

Non mi c’immagino

Sembra così démodé, però era magico

Cosa sei tu, un déjà vu

Mi sono solo illusa

Amarcord

“SANREMO 2025” – SARAH TOSCANO “AMARCORD” GUARDA IL VIDEO QUI

“PRIMAFESTIVAL” PUNTATA DEL 8 FEBBRAIO 2025 GUARDA IL VIDEO