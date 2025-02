11 Febbraio 2025

“Sanremo 2025” – Noemi “Se t’innamori muori” (TESTO E VIDEO)

Noemi torna a Sanremo nel 2025 con “Se t’innamori muori”, un brano intenso e provocatorio che esplora le contraddizioni dell’amore. Con la sua voce graffiante e potente, la cantautrice romana racconta emozioni travolgenti, tra passione e paura. “Se t’innamori muori” promette di essere una delle esibizioni più coinvolgenti di questa edizione del Festival.

Scusa è tardi, se vuoi passo da te,

Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere,

Non rispondi se ti chiedo d’accendere,

Avere figli non è, non è,

Un discorso facile da prendere.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Credo sia normale, farsi continuamente dei pensieri strani,

Se inizia a svanire, la magia che c’era siamo già alla fine.

Perché non è più la prima volta, che prendi un treno per vedermi,

Che abbiamo l’ansia se si allungano i silenzi.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Lasciami soltanto un’altra via d’uscita,

Da questa discussione che sembrava infinita,

Qualcuno dovrà perdere, perché,

Accettarsi è difficile, quando non sai qual è la strada da prendere,

Dire siam diversi è sempre dura da ammettere,

Lasciami perdere, se conosci il peggio di me.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

“SANREMO 2025” – NOEMI “SE T’INNAMORI MUORI” GUARDA IL VIDEO QUI

“PRIMAFESTIVAL” PUNTATA DEL 8 FEBBRAIO 2025 GUARDA IL VIDEO