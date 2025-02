12 Febbraio 2025

“Sanremo 2025” – Marcella Bella “Pelle diamante” seconda serata – 12 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Marcella Bella torna a Sanremo nel 2025 con “Pelle Diamante”, un brano elegante e intenso che esalta la sua inconfondibile voce. La canzone racconta la forza e la bellezza delle emozioni vissute sulla pelle, celebrando resilienza e luminosità interiore. Con questa partecipazione, l’iconica artista siciliana promette di regalare un momento di grande classe e passione al Festival.

Dici che

Come me

Non ne trovi nessuna

Si vabè

Poi però

Lo ripeti ad ognuna

Non ho bisogno di abbracci

Mi fanno strano

Ma fidati,

Lo capisci se ti amo

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza, forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Ridi e mi

Chiami miss

E mi provochi in pieno

Però poi

Dici sì

A ogni cosa che chiedo

Mi vedi?

Star quality

Volitiva, niente alibi

La mia più grande fan

Sono io

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Se ti sembro solo una

Voglio dimostrarti che

L’altra faccia della luna

Non la vedi eppure c’è

Ti darò il cuore

E se è un errore

Mi rende ancora più

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

“SANREMO 2025” – MARCELLA BELLA “PELLE DIAMANTE” GUARDA IL VIDEO QUI

