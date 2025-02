16 Febbraio 2025

“Sanremo 2025” – Achille Lauro “Incoscienti Giovani” serata finale – 15 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Achille Lauro torna sul palco del Festival di Sanremo nel 2025 con un brano che promette di lasciare il segno: “Incoscienti giovani”. Dopo aver conquistato il pubblico con il suo stile eclettico e provocatorio nelle edizioni passate, Lauro affronta questa nuova avventura con una canzone che esplora le sfide e le contraddizioni della gioventù di oggi. Un mix di ironia e riflessione, “Incoscienti giovani” si preannuncia come un pezzo che saprà emozionare e far riflettere, confermando il suo ruolo di artista fuori dagli schemi.

Oh… bambina

Tutto quello che hai passato è un’università

E tuo padre non tornava la sera

L’hai visto solo di schiena

Lui non sa cosa è stare insieme

No, lo so gli vuoi bene

L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese

E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo

Sono solo a fare a botte con gli amici miei

Sto strisciando verso il letto e non ci sei

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Oh… bambina

Dormivamo in un Peugeot

Sì noi due ladri di fiori

E ti ricordi o no

Noi prima

A dirsi mai una vita come i tuoi

Sì piuttosto disperati come noi

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Maledetti giovani (a fumare in quel bar)

Noi che a pezzi giovani (noi due pieni di guai)

Maledetti, noi incoscienti a dirsi ancora

Fammi una carezza amore mio

Ma che mi faccia male

Mezza sigaretta e dopo addio

Per noi incoscienti e giovani

Noi due orfanelli alla roulette

Siamo a Las Vegas sotto un led

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

“SANREMO 2025” – ACHILLE LAURO “INCOSCIENTI GIOVANI” GUARDA IL VIDEO QUI

