Vuoi guardare il video di “Sanremo 2024” terza serata 8 febbraio?

“Sanremo 2024” terza serata 8 febbraio (VIDEO)

da raiplay.it

“Sanremo 2024” terza serata 8 febbraio – Un’attesa che cresce

L’attesa per Sanremo 2024 è palpabile nell’aria, con i fan della musica pronti a immergersi nelle emozioni e nelle sorprese che il Festival porterà quest’anno. La prima serata, in programma per il 8 febbraio 2024, segna l’inizio di un viaggio indimenticabile nel mondo della musica italiana, con il Teatro Ariston di Sanremo pronto ad accogliere artisti di talento e ospiti internazionali di prestigio.

“Sanremo 2024” prima serata terza serata 8 febbraio – I cantanti in gara

La Categoria Unica Sezione Campioni presenta una lineup di talento eccezionale, con 30 artisti pronti a stupire il pubblico con le loro performance. Tra i partecipanti ci sono nomi di spicco come Fiorella Mannoia con “Mariposa”, Emma con “Apnea”, Mahmood con “Tuta gold”, e molti altri ancora. Ogni artista porterà il proprio stile unico sul palco di Sanremo, promettendo serate di grande musica e emozioni intense.

“Sanremo 2024” terza serata 8 febbraio – I co-conduttori

Ogni serata sarà arricchita dalla presenza di co-conduttori di talento, pronti a guidare il pubblico attraverso l’esperienza straordinaria di Sanremo. Tra di essi troviamo nomi illustri come Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello, ciascuno con il proprio carisma e la propria personalità unica che aggiungerà un tocco speciale alle serate del Festival.

“Sanremo 2024” terza serata 8 febbraio – Gli ospiti

Ma non è solo la competizione che renderà quest’anno di Sanremo indimenticabile. Gli ospiti internazionali e nazionali che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston aggiungeranno ulteriore fascino e glamour all’evento. Russell Crowe, Eros Ramazzotti, Sabrina Ferilli, Gigliola Cinquetti, Roberto Bolle e molti altri si uniranno alle celebrazioni, regalando momenti di spettacolo e intrattenimento di classe mondiale.

“Sanremo 2024” terza serata 8 febbraio – Segui Sanremo su Rai 1 e RaiPlay

Per chi non vorrà perdere neanche un istante dell’azione, le serate di Sanremo saranno trasmesse in diretta su Rai 1 e saranno disponibili in replica su RaiPlay, il servizio streaming della Rai. In questo modo, gli spettatori potranno godersi le esibizioni dei cantanti, gli interventi dei conduttori e gli spettacoli degli ospiti in qualsiasi momento e ovunque si trovino.

“Sanremo 2024” terza serata 8 febbraio – Un’edizione indimenticabile

Con una lineup di cantanti talentuosi, co-conduttori carismatici e ospiti di fama internazionale, Sanremo 2024 promette di essere un’edizione indimenticabile. Preparatevi a essere catturati dalla magia della musica italiana e a vivere emozioni che rimarranno nel cuore per molto tempo a venire.

