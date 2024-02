6 Febbraio 2024

Sanremo 2024: il Festival extralarge serata per serata

Sanremo 2024: il Festival extralarge serata per serata

da ansa.it

Il Festival di Sanremo è pronto a scaldare gli animi degli spettatori con una serie di serate ricche di musica, emozioni e ospiti d’eccezione. Dal martedì al sabato, il palco dell’Ariston accoglierà i grandi protagonisti della musica italiana, affiancati da artisti internazionali e volti noti dello spettacolo. Ecco una panoramica dettagliata delle serate in programma.

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO – Le 30 canzoni in gara debuttano al festival

Il via al festival viene dato con l’esibizione di tutte e 30 le canzoni in gara. La giuria della sala stampa avrà il compito di valutarle e, al termine della serata, verrà stilata una classifica provvisoria, resa nota da Amadeus, il direttore artistico del festival. Sul palco, ad affiancare Amadeus, ci sarà Marco Mengoni, vincitore dello scorso anno con “Due Vite”. Tra gli ospiti, Lazza si esibirà in piazza Colombo, mentre dalla nave Costa Smeralda arriverà in collegamento Tedua. Edoardo Leo presenterà la fiction “Il clandestino”.

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO – Esibizioni e ospiti speciali

Quindici dei cantanti in gara si esibiranno questa sera, presentati dai restanti quindici con un sorteggio. Al termine delle esibizioni, verrà compilata una nuova classifica, determinata dal voto della giuria delle Radio e dal Televoto. Giorgia sarà la co-conduttrice della serata e festeggerà anche i 30 anni di “E Poi”. Sul palco dell’Ariston arriverà John Travolta e Giovanni Allevi si esibirà dopo una lotta contro il mieloma multiplo. In quota fiction Leo Gassmann, il cast di “Mare Fuori” e la Nuova Orchestra Santa Balera.

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO – Continua la competizione musicale

Quindici nuovi artisti si esibiranno questa sera, sempre presentati dagli altri quindici. La votazione seguirà lo stesso meccanismo della serata precedente, con la giuria delle Radio e il Televoto che decreteranno la classifica finale. Teresa Mannino sarà la co-conduttrice della serata. Tra gli ospiti, ritorna a Sanremo dopo oltre 20 anni Russell Crowe con la sua band Indoor, mentre Eros Ramazzotti festeggerà 40 anni di “Terra Promessa”. Stefano Massini e Paolo Jannacci proporranno l’inedito “L’uomo nel Lampo”, mentre Sabrina Ferilli sarà la protagonista della vetrina della fiction con “Gloria”.

VENERDÌ 9 FEBBRAIO – La serata delle cover e dei duetti

Una delle serate più attese del festival, dedicata alle cover e ai duetti sulle note dei successi del passato. Le esibizioni saranno votate con un sistema misto e, al termine della serata, verrà proclamato il vincitore. Lorella Cuccarini sarà la co-conduttrice della serata. Sul palco, il cast della serie “Mameli” e Arisa in piazza Colombo. Gigi D’Agostino farà ballare il pubblico dalla consolle sulla nave Costa Smeralda.

SABATO 10 FEBBRAIO – La serata finale

La serata finale vedrà di nuovo sul palco tutti e 30 i cantanti in gara, presentati anche dal co-conduttore Fiorello. Amadeus svelerà la classifica provvisoria basata sulla media delle prime quattro serate e darà il via al televoto. Al termine delle esibizioni, verrà stilata la classifica complessiva e si procederà alla votazione delle tre giurie che decreterà il vincitore. Sul palco, il Doc Luca Argentero, Claudio Gioè per “Makari 3”, Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti. Tedua saluterà dalla Costa Smeralda, mentre in piazza ci sarà Tananai.

Conclusione

Il Festival di Sanremo promette di regalare emozioni e sorprese in ogni serata, con una line-up di artisti di altissimo livello e ospiti d’eccezione. Non perdete l’appuntamento con la musica italiana e internazionale, seguite il festival serata per serata e lasciatevi coinvolgere dalla magia di Sanremo!

“SANREMO 2024” DARGEN D’AMICO IN GARA CON “ONDA ALTA”: UN BRANO SUI MIGRANTI E SUI RISCHI DELLE TRAVERSATE IN MARE