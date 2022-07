Sanremo 2023 Amadeus al Tg1 annuncia “Gianni Morandi co-conduttore”

da tvblog.it

Amadeus, vestito di tutto punto, addirittura in smoking, approffitta dell’edizione delle 20 per fare un importante annuncio su “Sanremo 2023”. Infatti, la prossima edizione della kermesse musicale vedrà un co-conduttore d’eccezione sul palco, al fianco proprio di Amadeus. Queste, dunque, le parole del presentatore e direttore artistico:

“Quando si parla di Sanremo, devo sempre tenere uno smoking in macchina, può sempre risultare utile! Sono felice di annunciare una cosa molto importante, il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Proprio così… Nel prossimo Festival di Sanremo, per tutte e 5 le serate, sul palco saremo in due: io e il grande Gianni Morandi”.

Non è la prima volta da conduttore a Sanremo per Morandi

Insomma, se nell’edizione 2022 ha partecipato come cantante in gara, a “Sanremo 2023”, Gianni Morandi farà il conduttore. Per lui, ricordiamo, non sarà un esordio in questo ruolo, perché già nel 2011 e 2012 fece da padrone di casa dell’Ariston. Dopo l’annuncio di Amadeus, il cantante di Monghidoro, anche lui in smoking, ha detto la sua con un videomessaggio.

Queste le parole di Gianni Morandi: “Caro Amadeus, non sono in giro con Jovanotti, questa sera sono a casa. Mi sono messo lo smoking, perché devo dirti che la proposta che mi hai fatto qualche giorno fa, mi ha sorpreso, per prima, e poi mi ha entusiasmato. Sai quanto io ami Sanremo… Poi mi sono fatto una domanda: ma come mai Amadeus mi vuole vicino? E ho pensato che hai fatto tre Festival straordinari, tre grandi successi, però anche molto impegnativi, faticosi, e tu nel 2023, avrai già compiuto 60 anni! E allora forse hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano forte ed energica, giovane! E quindi hai chiamato me! Dai, scherzo… Accetto con entusiasmo”.

“Gianni è amato da tutti”

Quindi, tornati nello studio del Tg1, Amadeus spiega il perché della scelta: “Sono contento, è una grande gioia, Gianni è amato da tutti. L’ho scelto per la sua storia, è la storia della tv, della musica, ma è anche il presente. I ragazzi di oggi lo amano così come lo amavano i nostri genitori. Lui è attualissimo. Non posso anticipare nulla ma siamo all’11 luglio e Sanremo 2023 sta già prendendo forma. Lo smoking, lo lascio qui!”. Ai più smemorati ricordiamo che, lo scorso 20 giugno, sempre al Tg1 delle 20, Amadeus ha annunciato la presenza di Chiara Ferragni. A “Sanremo 2023”, l’influencer salirà sul palco dell’Ariston nella prima serata e nella serata finale.

