“Sanremo 2021” Simona Ventura positiva al Covid-19

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Il Festival di Sanremo 2021 è stato letteralmente funestato da tutte le complicanze portate dalla pandemia mondiale che ha inesorabilmente investito anche il mondo dello spettacolo. Dopo la positività di un collaboratore di Irama che gli è costato il rischio di estromissione dalla gara, ora un’ospite attesissima per l’ultima serata del Festival di Sanremo è risultata positiva al tampone per il Covid-19. Si tratta di Simona Ventura.

La positività della conduttrice è stata annunciata poco fa in conferenza stampa. Ma ancora non sappiamo se Simona Ventura si collegherà da casa all’Ariston per presenziare, anche se da remoto, al Festival.

“Sanremo 2021” ascolti preoccupanti nella terza serata

