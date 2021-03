“Sanremo 2021” Orietta Berti che gaffe “Vorrei duettare con Ermal Metal e i Naziskin” (VIDEO)

“Sanremo 2021” Orietta Berti che gaffe “Vorrei duettare con Ermal Metal e i Naziskin” (VIDEO)

da corriere.it

Durante una diretta social con il magazine “Le Rane”, Orietta Berti ha detto la sua opinione su alcuni giovani colleghi coi quali condivide il palco di Sanremo 2021. Così, la cantante esprime un parere positivo nei riguardi di Madame, senza scordare “Ermal Metal e i Naziskin“.

Ovviamente, Orietta Berti si riferiva ad Ermal Meta e i Maneskin, il cantante e la band che stanno facendo un’ottima figura in questo Sanremo 2021. Il video della gaffe, come prevedibile, sta facendo il giro del web, scatenando tanta benevola ironia da parte dei social. Sulla questione, sono intervenuti anche i diretti interessati. Prima i Maneskin, che hanno accolto ben volentieri l’invito della collega: “Orietta, lasciali perdere non ascoltare le critiche: il web è cattivo. Cantiamo insieme”, scrivono sui loro social. Anche Ermal Meta, su Twitter, commenta divertito: “Sto pensando di andare a cambiarmi il cognome”.

Sto pensando di andare a cambiarmi il cognome 😂 https://t.co/CXjGyuKmf0 — Ermal Meta (@MetaErmal) March 6, 2021

ORIETTAH LASCIALI PERDERE NON ASCOLTARE LE CRITICHE IL WEB È CATTIVO CANTIAMO INSIEME#Sanremo2021 — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) March 5, 2021

