“Sanremo 2021” Orietta Berti a “Italia Sì” “Ho allagato la mia stanza d’albergo”

da davidemaggio.it

Orietta Berti continua ad essere la protagonista assoluta di questo Sanremo 2021, sia sul palco sia fuori. La cantante di Cavriago, infatti, a dispetto della carta d’identità, si conferma la concorrente più vivace, capace, ogni giorno, di essere al centro delle cronache con aneddoti e gag. L’ultima riguarda i fiori che le sono stati donati ieri sul palco dell’Ariston. Non avendo a portata di mano un vaso, ha avuto la geniale idea di metterli a mollo nel lavandino, col risultato, però di allagare la sua stanza d’albergo.

A raccontare questa bizzarra esperienza è stata la diretta interessata a Marco Liorni, durante un’ospitata, in collegamento, a “Italia Sì”. Orietta Berti, commentando la gaffe di ieri, quando ha ribattezzato i Maneskin come ‘Naziskin’, ha poi svelato di aver passato tutta la notte ad asciugare la sua stanza. Sì, perché la cantante ha rimediato da sola al danno, senza chiamare un inserviente.

“Ieri sera, per finire tutto ho allagato la stanza dell’albergo. Perché mi hanno regalato i fiori, non avevo un vaso e li ho messi dentro al lavandino. Ho aperto l’acqua, poi sono andata di là, quando son tornata c’era tutta l’acqua nel corridoio. E allora tutta notte ho lavorato con gli asciugamani, a strizzare l’acqua e a pulire un po’ il bagno. Era anche largo quel bagno lì, non si finiva più”.

E davvero questo “Sanremo 2021” per Orietta Berti sembra non aver fine. Arisa, sempre a “Italia Sì”, le ha chiesto se per caso non volesse fare anche un duetto con ‘MArisa’, scherzando ancora a proposito del lapsus di ieri. Orietta le ha risposto spiegando di aver già avuto modo di duettare con i Maneskin durante ‘il tavolo’ di “Che tempo che fa”. In quell’occasione, però, lì chiamò col nome corretto, perché “ero a posto con la testa, allora”. La colpa di queste sue gaffe, a suo dire, sarebbero da ricondurre al suo segno zodiacale: “E’ un difetto dei Gemelli. Ai Gemelli ogni tanto la testa gli fa cambiare i nomi. Una volta ho chiamato Argentero, un attore bello e bravo, Formentero”. E Sanremo 2021 non è ancora finito…