“Sanremo 2021” Irama commenta il video delle prove generali

Emanuela Bruco per trendit.it

Ieri sera il cantante Irama non ha potuto portare avanti la sua esibizione dal vivo a causa della positività di un suo collaboratore al Covid-19. Nonostante lui sia risultato negativo, il protocollo parla chiaro. E se in un primo momento si era ipotizzata la squalifica, alla fine però la vicenda ha trovato un lieto fine alternativo.

Amadeus, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2021, ha permesso che la canzone di Irama, Le genesi del tuo colore, partecipasse comunque alla gara. Di fatto, ieri sera è andata in onda la prova generale del brano anziché la performance live del cantante.

Performance che si è guadagnata la bellezza del 3° posto in classifica dopo i brani di Ermal Meta, Un milione di cose da dirti, e di Annalisa, Dieci. Irama, comunque, ha voluto commentare in diretta con i suoi follower le prove generali trasmesse in prima serata su Rai 1. Con queste parole:

“Avrei voluto viverlo. Avrei potuto. Ma purtroppo non dipende da me e lo capisco. Va bene così. Grazie per l’amore.”. Anche questa sera Irama non potrà partecipare al Festival di Sanremo 2021. La sue esibizione dal vivo per la serata dei duetti salta, dunque. Ma verranno trasmesse, come per ieri sera, le prove generali.

