“Sanremo 2021” gli ascolti tv della quarta serata

“Sanremo 2021” gli ascolti tv della quarta serata

Conclusa la quarta serata del “Festival di Sanremo 2021”, ora non resta che goderci l’attesissima finale. Prima, però, analizziamo gli ascolti tv della quarta serata della kermesse, che, almeno dal punto di vista dell’auditel, è stata tutt’altro che entusiasmante.

Il quarto appuntamento con “Sanremo 2021” totalizza 10.565.000 spettatori, nella fascia 20.30-23, con un share pari al 38.4%. Calano, invece, gli astanti nella fascia tra le 23 e le 2 arrivando a 6.083.000 spettatori, con uno share pari al 46.9%. Dunque, in media, la quarta serata del Festival registra 8.014.000 spettatori, con uno share medio del 44.7%.

Se andiamo al confronto col recente passato, registriamo che, nel 2020, il Festival di Sanremo portò a casa 9.504.000 spettatori con uno share del 53,3%. Al quarto appuntamento del 2019, invece, la kermesse registrò un dato degli ascolti tv pari a 9.552.000 spettatori, per uno share del 46.1%. Nel 2018, infine, la quarta serata del Festival raccolse davanti allo schermo 10.108.000, con uno share del 51.10%.

A conti fatti insomma, Sanremo 2021 perde tutti i confronti col passato. Infatti, registra 1.490.000 spettatori in meno rispetto all’anno scorso, con una perdita di 8,6 punti di share. Rispetto al 2019, poi, il calo è di 1.538.000 telespettatori in meno e appena l’1.4% in più sul dato dello share. Infine, rispetto al 2018 si registrano 2.094.000 spettatori in meno e una perdita di ben 6,4 punti di share.

“Sanremo 2021” ascolti preoccupanti nella terza serata