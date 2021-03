“Sanremo 2021” Fedez replica alla polemica su Chiara Ferragni

“Sanremo 2021” Fedez replica alla polemica su Chiara Ferragni

da trendit.it e ilfattoquotidiano.it

Durante la quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo, il giudice è stato il televoto. Il pubblico da casa infatti ha potuto scegliere il proprio artista preferito, modificando quindi l’esito delle classifiche dei giorni precedenti.

Qualcosa di inaspettato però è successo. La coppia Fedez e Francesca Michielin, che si trovava in diciassettesima posizione nella quarta serata, grazie al televoto è stata catapultata tra i primi tre posti.

Merito, come dicevamo, dei fan da casa che hanno supportato i due artisti. Non è stato però impossibile notare anche il sostegno per Fedez da parte di sua moglie Chiara Ferragni, ovvero la principale influencer italiana. Quest’ultima ha pubblicato diverse stories e post chiedendo ai fan supporto durante il televoto.

Pochi minuti dopo anche la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, che conta circa 24 milioni di followers. Anche lei fatto una story di supporto per Fedez e Francesca Michielin.

l gesto però è stato duramente criticato dal Codacons, che ha subito annunciato che avrebbe verificato possibili violazioni del regolamento. Ma anche da alcuni spettatori del Festival, che hanno parlato di ingiustizia. Per via della valanga dei followers delle influencer che avrebbero potuto tranquillamente ribaltare il risultato finale.

Alla fine i Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021, mentre Fedez e Francesca Michielin si sono piazzati al secondo posto.

Le parole del rapper

In tutto questo proprio Fedez, la mattina seguente in conferenza stampa, ha deciso di replicare alla polemica.

“Io credo che in una famiglia sia assolutamente normale che moglie e marito si sostengano a vicenda. Almeno nella mia famiglia mi hanno sempre insegnato così. Mi reputo un uomo fortunato. Io personalmente durante la finale ho anche supportato i Maneskin. Sarebbe anche disonesto non sottolineare che la canzone è stata al primo posto dappertutto prima che intervenisse mia moglie. Aggiungo che pure Madame ha scalato tante posizioni con il televoto. Dunque credo sia solo una polemica sterile”.

“Una moglie sostiene un marito e viceversa, mi sembra normale che mia moglie lo abbia fatto. La canzone è stata prima in classifica dappertutto, il riscontro del pubblico è stato oggettivo”.

Willie Peyote lancia una frecciatina ad Ermal Meta: la replica del cantante (VIDEO)