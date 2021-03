“Sanremo 2021” concorrente è afona ma rassicura i fan (VIDEO)

“Sanremo 2021” concorrente è afona ma rassicura i fan (VIDEO)

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Il Festival di Sanremo procede spedito verso la finale che si terrà domani, ma la speditezza della kermesse non va di pari passo con l’assenza di intoppi che, invece, si stanno frapponendo sempre più sovente sul cammino di questa edizione.

Dopo il delicato caso di Irama e l’annuncio della positività al Covid-19 di Simona Ventura, ospite attesissima per la serata finale, è ora il turno di un’altra iattura: una concorrente del Festival di Sanremo ha accusato un grave problema di afonia, connessa con l’uso prolungato della voce.

Stiamo parlando di Gaia Gozzi che sui propri social annuncia ai fan – attraverso una persona che parla per suo conto – di essere afona. Salvo poi rassicurarli che, entro stasera, il problema dovrebbe stabilizzarsi.

Ecco le “sue” parole:

“È tutto ok, non ho troppa voce, ma mi riprenderò per stasera.”

“Amici di Maria De Filippi” concorrente fa coming out (VIDEO)

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV8 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“NOVE STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“PARAMOUNT CHANNEL DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7D STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CIELO STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV2000 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“DMAX” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“SPIKE TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO