“Sanremo 2021” Codacons contro Rai e Amadeus sul caso Irama ecco cosa è successo

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) è sempre molto attento alle vicende che si consumano negli schermi televisivi. E, sovente, vi abbiamo riportato di denunce sporte dall’associazione contro le trasmissioni che – a suo dire – si macchiavano di comportamenti contrari al buon costume.

Ora, l’associazione presieduta da Carlo Rienzi si scaglia contro uno dei temi più caldi che hanno contraddistinto il Festival di Sanremo: il caso Irama.

Il Codacons ha duramente censurato la decisione della Rai e di Amadeus ed ha rilasciato questo comunicato attraverso il proprio profilo Instagram:

“La Rai e Amadeus cambiano le regole a gioco già iniziato. Con una improvvisa e illegale modifica del regolamento che avviene quando la gara è già in corso. Un comportamento assurdo e scorretto sia nei confronti degli altri artisti in gara, sia del pubblico, sia dello stesso Irama. La decisione dell’azienda determina infatti una palese violazione della par condicio. In quanto i cantanti non si contenderanno la vittoria ad armi pari e alle medesime condizioni!”

