“Sanremo 2021” Amadeus lascia il Festival “Non ci sarà l’Ama ter”

da davidemaggio.it e corriere.it

Amadeus dice addio al Festival. L’anno prossimo, dunque, non sarà lui a guidare la kermesse canora più famosa d’Italia. L’annuncio arriva nel corso dell’ultima conferenza stampa prima della finalissima di stasera. Il suo, a quanto pare, non è proprio un addio, nel senso che, forse, in futuro, potrebbe tornare sui suoi passi. Ma tra 12 mesi, questo sicuramente, a fare da padrone di casa all’Ariston troveremo qualcun altro.

“Sono grato alla Rai, a Teresa De Santis che mi chiamò, a Stefano Coletta che mi ha richiamato, all’AD Salini. Per me è stato un motivo di orgoglio. Sono stati due Sanremo storici. Si parte da un progetto, per me Sanremo è un evento e non un programma televisivo, sono stati due eventi. Non ci sarà l’Ama Ter, io e Fiorello avevamo già scherzato su questo ma non ci sarà. Il terzo di seguito non ci sarà, lo avrei detto domani ma due Sanremo così importanti per come intendo io che si faccia Sanremo non è una routine. Si parte dall’idea per poter fare qualcosa che non puoi fare ogni anno come una routine. Ringrazio la Rai per due anni che non dimenticherò mai. Ringrazio l’azienda ma non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità”, ha dichiarato Amadeus.

Ora la domanda è una sola: chi condurrà “Sanremo 2022”? Ovviamente, al momento, nessuno lo sa, ma è già partito il toto-nomi. Uno, però, solletica attenzione e curiosità più di altri. Stiamo parlando di Alessandro Cattelan, che ha da poco firmato un contratto con la Rai. A precisa domanda, però, il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, sempre nel corso della conferenza stampa, smorza l’entusiasmo: “Con Cattelan non abbiamo parlato di Sanremo”.

