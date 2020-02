“Sanremo 2020” le nostre pagelle – Elettra Lamborghini, Francesco Gabbani e Achille Lauro

Elettra Lamborghini – Musica (E Il Resto Scompare) – Voto: 8.5 – Televisivamente delude, musicalmente no. Il palco dell’Ariston le fa un brutto scherzo e, impaurita, non si esibisce al meglio delle sue possibilità. Rimane il fatto, però, che il pezzo è davvero forte, con un testo brillante e una melodia destinata a conquistare l’alta rotazione in radio.

Francesco Gabbani – Viceversa – Voto: 4.5 – Nelle sue precedenti esperienze sanremesi, al netto di arrangiamenti mai innovativi, aveva quantomeno portato dei testi interessanti. Stavolta, invece, nemmeno questo. Parole banali su melodia furbetta, che rimane in testa solo grazie al fastidioso fischiettio di fondo.

Achille Lauro – Me ne frego – Voto: 7.5 – Dovremmo essergli tutti grati, perché è stato tra i pochi ad aver avuto il coraggio di osare sul tradizionalissimo palco dell’Ariston. Il brano è, però, sostanzialmente una versione aggiornata di “Rolls Royce”. Magari si sente più bravo di quanto realmente non sia, ma è stato senza alcun dubbio il miglior performer di questo Festival.

“Sanremo 2020” le nostre pagelle – Pinguini Tattici Nucleari, Elodie e Levante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr – Voto: 5.5 – Sono una delle migliori band della scena indie e, proprio per questo, deludono. Copiano i colleghi dello Stato Sociale sia nel backstage che sul palco, presentandosi come l’ennesimo gruppo di ragazzi giovani sfrontati ma educati. Piacciono al pubblico dell’Ariston e a quello televisivo. Probabilmente avranno un buon riscontro anche nei passaggi radiofonici, ma da loro era lecito aspettarsi molto più di un fac-simile.

Elodie – Andromeda – Voto: 9 – E’ il miglior brano di questo Festival, quello che più di tutti riesce a far convivere un testo all’altezza e una melodia dalle sonorità moderne. Magari non arriva subito, ma già dopo 3/4 ascolti diventa irresistibile.

Levante – Tikibombom – Voto: 6.5 – Uno dei testi più belli ascoltati in questo Festival, non ci sono dubbi. Da un punto di vista della melodia, invece, bisognava fare di più, altrimenti, finita la kermesse, il rischio è quello di cadere nell’anonimato.

“Sanremo 2020” le nostre pagelle – Le Vibrazioni, Diodato e Anastasio

Le Vibrazioni – Dov’è – Voto: 5.5 – Non deludono e non sorprendono, con un’operazione a rischio zero. I fan apprezzeranno, perché le sonorità sono quelle classiche della band. E’ un pezzo che potrebbe tranquillamente stare in un qualsiasi loro album precedente, buttato lì per far da tappabuchi, però, non di certo destinato a diventare una hit.

Diodato – Fai rumore – Voto: 8 – La voce più bella ascoltata in questa edizione è la sua. Pure il testo è molto bello, da ascoltare e riascoltare per essere apprezzato fino in fondo. Non innova da un punto di vista della melodia che, comunque, non rinuncia a qualche tocco di modernità. E’ il pezzo che, meglio di tutti, coniuga tradizione e novità.

Anastasio – Rosso di Rabbia – Voto 5.5 – Tra i rapper in gara, è quello che ha la melodia, potenzialmente, più forte di tutti. Il problema è che la spreca, o meglio non la fa mai esplodere davvero. Il risultato è un pezzo che viaggia col freno a mano tirato, pure quando i giri sembrano aumentare. “La mia rabbia non volevo sprecarla così”, canta. Chi è causa del suo mal pianga sé stesso…

“Sanremo 2020” le nostre pagelle – Rancore, Junior Cally ed Enrico Nigiotti

Rancore – Eden – Voto 6 – Altro rapper in gara. Si ispira, forse troppo, all’Eminem dei primi anni 2000 e rubacchia i colpi di pistola a “Paper Planes” di M.I.A. . Da un punto di vista musicale, è un buon esercizio di stile, una canzone che ha tutti i crismi del suo genere. Il problema è che si dimentica (troppo) facilmente.

Junior Cally – No grazie – Voto 6.5 – Testo politicamente scorretto che mal si addice all’ingessatissimo ambiente dell’Ariston. Sia chiaro: qui non dice nulla di particolarmente sconveniente e, anzi, nella scena rap italiana odierna c’è chi canta molto di “peggio”. Ha avuto il coraggio di osare e ne ha pagato le conseguenze, tra mille polemiche, a testa alta. Melodia non eccelsa, per questo il pezzo è sufficiente, ma non brilla.

Enrico Nigiotti – Baciami Adesso – Voto 4.5 – Nonostante la giovane età, la sensazione è che sia già musicalmente arrivato. Nel senso che ha un suo stile musicale e si ripete, come se gli bastasse o non volesse/potesse fare di più. Il testo è banale almeno quanto l’arrangiamento. Il Festival è appena finito ed è già nel dimenticatoio.

Marco Masini, Giordana Angi e Piero Pelù

Marco Masini – Il confronto – Voto 5 – E’ il solito Masini: non ha fatto né passi indietro, né in avanti. E’ fermo agli anni ’90 quando le sue canzoni ed i suoi testi corrosivi erano sulla bocca di tutti gli italiani. Una volta le parolacce all’Ariston facevano scandalo, ora hanno la data di scadenza superata da un po’.

Giordana Angi – Come mia madre – Voto 3 – Ha appena 26 anni, ma da questo pezzo non si direbbe. E’ ‘vecchio’ in tutto e per tutto. Testo mieloso e melodia anonima, che potrebbe essere uscita da un Sanremo a caso delle ultime 4 decadi. Una volta avrebbe avuto ottime possibilità di vittoria, magari anche oggi, però l’anagrafe le imporrebbe di osare di più. Perché il Festival finisce, la carriera, invece, deve andare avanti…

Piero Pelù – Gigante – Voto 5 – Che fine ha fatto il rocker ‘maledetto’ che infiammava le piazze nostrane sulle note di “Toro Loco” e “El Diablo”? E’ diventato nonno e si è addolcito. Troppo, verrebbe da dire, talmente tanto da diventare irriconoscibile. L’aria di Sanremo non gli ha fatto bene, speriamo in un pronto ritorno a ‘casa’…

Raphael Gualazzi, Irene Grandi e Riki

Raphael Gualazzi – Carioca – Voto 6.5 – Non gli manca l’autoironia, altrimenti il suo look sul palco dell’Ariston non avrebbe altre spiegazioni. Al netto di questo, il suo brano non è poi così male, anzi, dopo alcuni passaggi radiofonici, suona quasi convincente. C’è da scommettere che questa estate sarà uno dei pezzi più suonati nei villaggi turistici…

Irene Grandi – Finalmente io – Voto 5 – Torna sul palco dell’Ariston dopo diversi anni di assenza ed è sempre la stessa. Non è un complimento e nemmeno una critica feroce: è, semplicemente, un dato di fatto. Come Masini ed altri suoi colleghi in gara, si adagia sulla sua carriera passata senza azzardare nulla guardando al futuro.

Riki – Lo sappiamo entrambi – Voto 4 – E’ giovane, ma ha già bisogno del Festival di Sanremo per rilanciarsi. Non ci riesce, perché si accontenta di far gioire i suoi giovani fan su note sempre uguali e già ascoltate. Testo banale, ma non è certo questo il maggiore dei problemi di un pezzo già pronto per essere dimenticato.

Alberto Urso, Rita Pavone e Michele Zarrillo

Alberto Urso – Il Sole Ad Est – Voto 3 – Vale lo stesso concetto già espresso per Giordana Angi: a soli 22 anni non si può essere così musicalmente ‘vecchi’. La discografia nostrana ha una enorme esigenza di essere rinnovata. Da artisti così giovani devono arrivare gli spunti giusti per cambiare strada, non pezzi usa e getta buoni soli per compiacere gli antiquati gusti di chi decide le sorti della gara dell’Ariston.

Rita Pavone – Niente (Resilienza ’74) – Voto 4.5 – C’è chi non osa per niente e chi, come lei, osa troppo. Si presenta sul palco con un brano dalle sonorità che sembrano uscite da un disco di Pelù, ma non ha le physique du rôle per reggerne il peso. Ha fatto il passo più lungo della gamba, senza dubbio, ma ha avuto più coraggio di tanti suoi giovanissimi colleghi in gara (vedi Urso e Angi) e gliene va dato atto.

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango – Voto 4.5 – Anche lui, come Rita Pavone, rischia troppo. Parte bene, con sonorità che gli hanno permesso di fare la carriera che ha fatto, poi si perde in discoteca. Nel suo caso, non si tratta nemmeno di coraggio, è semplicemente andato in un territorio che, a causa dell’anagrafe, proprio non conosce.

Tosca e Paolo Jannacci

Tosca – Ho amato tutto – Voto 5 – Altro esempio di operazione a rischio zero. E’ la solita Tosca: prendere o lasciare. Per lei, gli anni ’90 non sono mai finiti, anzi, son più vivi che mai. Le tendenze musicali stanno andando altrove, ma chi se ne importa? Più di qualcuno sottolinea la bellezza del testo, ed è vero: è validissimo. Ma le canzoni non sono poesie.

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso – Voto 4.5 – Da lui c’era da aspettarsi ben altro che una banalissima ‘pornografia dei sentimenti’, che a Sanremo riscuote sempre un certo successo. Un peccato, perché a giudicarlo dal pezzo portato all’Ariston, sembrerebbe musicalmente vecchio. Non è così, anzi, è un jazzista di gran talento e dall’orecchio assolutamente moderno. Qui, però, non se n’è accorto nessuno.

