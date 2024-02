2 Febbraio 2024

Sandra Milo – La figlia pubblica uno straziante messaggio su Instagram: “I tuoi cani ti cercano dappertutto come me”

Azzurra De Lollis, terzogenita dell’indimenticabile attrice Sandra Milo, ha condiviso un messaggio toccante su Instagram, rivolto alla madre scomparsa. Nel suo lungo post, Azzurra ha reso omaggio non solo alla memoria di Sandra, ma anche al profondo legame che l’attrice aveva con i suoi amati cani, Lady Sapphire e Greyhound Jim.

Il dolore dei cani di casa

Sandra Milo, nota per il suo impegno a favore degli animali e dei loro diritti, ha sempre avuto un rapporto speciale con i suoi levrieri. Azzurra racconta nel suo messaggio come i due cani, Jim e Lady, abbiano manifestato il loro spaesamento e la loro tristezza dopo la scomparsa della loro padrona. Jim si avvicinava alla bara, cercando ancora le carezze di Sandra, mentre Lady tremava e cercava il suo sguardo nell’orizzonte, dove il mare si unisce al cielo.

Un tributo alla madre e ai suoi amici a quattro zampe

Attraverso le parole commoventi di Azzurra, emerge il profondo legame familiare e l’amore incondizionato che Sandra Milo nutriva per i suoi cani. Azzurra promette di prendersi cura di Jim e Lady, ricordando come la madre li considerasse i cani più garbati, educati e dolci che avesse mai avuto. È evidente che per Azzurra, il dolore della perdita della madre si mescola al dolore dei suoi fedeli compagni a quattro zampe.

Un addio straziante

Il post di Azzurra su Instagram si conclude con una promessa solenne: quella di prendersi cura dei levrieri di casa, continuando il legame speciale che Sandra aveva con loro. Le parole di Azzurra sono un tributo struggente alla madre e un riconoscimento del vuoto lasciato dalla sua assenza. La commozione suscitata dalle sue parole testimonia la grandezza dell’amore che legava Sandra Milo alla sua famiglia, umana e animale.

