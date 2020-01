Romina Power spiazza tutti ecco cosa ha detto su Al Bano

da viagginews.com

Nel corso della trasmissione L’anno che verrà Romina Power ha fatto una considerazione “a sorpresa” su Al Bano. E le sue parole hanno acceso la fantasia del pubblico. Molti di noi hanno visto Romina Power e Al Bano a L’anno che verrà, la trasmissione di Rai Uno in onda ogni anno il 31 dicembre. Il conduttore Amadeus ha atteso la mezzanotte assieme a loro e a tantissimi ospiti sul palco di Potenza. Come noto, la mitica coppia musicale italiana si è riunita nell’ottobre 2013 dopo 16 lunghi anni di rottura. La novità ha reso felici moltissimi fan vecchi e nuovi, che sperano anche in un ritorno di fiamma tra i due cantanti.

La dichiarazione a sorpresa di Romina Power

Durante la puntata de L’anno che verrà, la coppia di Felicità si è esibita sul palco di Potenza suscitando grande entusiasmo da parte del pubblico in loco e a casa. Soprattutto quando Romina Power ha fatto una richiesta abbastanza ironica al conduttore Amadeus e alla direzione della Rai. ““Il prossimo anno possiamo fare la trasmissione alle Maldive?”. Va da sé che la cantante faceva riferimento al gran freddo di ieri durante lo spettacolo”. Ma subito dopo ha aggiunto una considerazione “a sorpresa” sul suo partner artistico che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico. “Quando canto vicino ad Al Bano non sento mai freddo…”.

Le parole della Power, com’è facile immaginare, accendono la fantasia e alimentano la speranza di quanti confidano che i due tornino insieme anche sul versante sentimentale. Peccato però che la situazione sentimentale del cantante di Cellino San Marco non sia abbastanza chiara. A quanto pare, il Nostro al momento è single e ha ben altro per la testa. Ma mai dire mai…

