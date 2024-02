“Roma santa e dannata” RaiPlay Rai 2 film streaming 16 febbraio 2024 (VIDEO)

15 Febbraio 2024

da raiplay.it

Il 16 febbraio 2024, RaiPlay presenta “Roma santa e dannata”, un film documentario che offre uno sguardo unico sulla città eterna. Con Roberto D’Agostino e Marco Giusti come guide, gli spettatori saranno condotti in un viaggio avvincente attraverso le strade di Roma, alla scoperta del suo volto più intimo e sorprendente. Questo film svela un labirinto di rovine unico al mondo, che ha mantenuto nei secoli la sua identità e la sua bellezza intramontabile.

Alla Scoperta del Lato Nascosto di Roma

“Roma santa e dannata” offre uno sguardo senza precedenti sulla capitale italiana, esplorando gli angoli più remoti e meno conosciuti della città. Attraverso le lenti di Roberto D’Agostino e Marco Giusti, gli spettatori avranno l’opportunità di scoprire i segreti nascosti di Roma e di immergersi nella sua storia millenaria.

Il film ci porta in un viaggio emozionante attraverso la notte romana, quando la città si trasforma e rivela il suo lato più oscuro e misterioso. Attraverso suggestive immagini e racconti avvincenti, gli spettatori saranno trasportati in un mondo di fascino e magia, dove il passato e il presente si fondono in un’unica esperienza indimenticabile.

Un Labirinto di Rovine e Misteri

Roma è una città ricca di storia e di fascino, con un patrimonio artistico e culturale senza pari. Quindi, “Roma santa e dannata” ci guida attraverso un labirinto di rovine antiche, chiese secolari, palazzi storici e strade tortuose, svelando i segreti e i misteri che si celano dietro ogni angolo.

Nonostante il passare dei secoli e le trasformazioni avvenute nel corso del tempo, Roma conserva la sua identità e la sua bellezza intramontabile. Questo film celebra la grandezza della città eterna e ci ricorda il suo ruolo unico nel panorama culturale mondiale.

Replica Disponibile su RaiPlay

Se hai perso la proiezione in diretta su Rai 2 il 16 febbraio 2024, non preoccuparti: una replica di “Roma santa e dannata” sarà disponibile su RaiPlay per consentirti di gustare ogni momento di questo viaggio straordinario. Con un semplice clic, potrai rivivere l’emozione e la bellezza di Roma dal comfort della tua casa.

In conclusione, “Roma santa e dannata” è un film che offre uno sguardo avvincente e suggestivo sulla città eterna. Con Roberto D’Agostino e Marco Giusti come guide esperte, gli spettatori saranno trasportati in un viaggio emozionante attraverso le strade di Roma, alla scoperta del suo lato più intimo e sorprendente. Non perdere l’opportunità di esplorare il cuore di Roma con “Roma santa e dannata” su RaiPlay. Accedi allo streaming oggi stesso e lasciati trasportare dalla bellezza e dalla magia di questa città unica al mondo!

