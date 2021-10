Roma Mourinho scioccato “Ho parlato con Orsato sono rimasto senza parole”

da corrieredellosport.it

Rabbia e delusione, ma anche tanta sorpresa e perplessità per José Mourinho nel post Juventus-Roma. Il tecnico portoghese non ha voluto commentare i tanti errori di Orsato in partita. Limitandosi a rispondere alle domande dei giornalisti raccontando l’accaduto: “Il quarto uomo mi ha detto, ‘non esiste vantaggio sul rigore’. A quel punto io non ho più voluto discutere”, ha dichiarato Mourinho in conferenza stampa. “Non voglio giudicare l’arbitro. Orsato mi ha spiegato che non esiste il vantaggio sul calcio di rigore: io non dico nulla. Ma lascio a Rocchi (designatore degli arbitri di A e di B, ndr) e agli esperti”.

Il vantaggio sul rigore, se il pallone sta per essere calciato in rete all’interno dell’area piccola, a porta vuota (il portiere è a terra, ha appena abbattuto Mkhitaryan, in gioco perché servito da una giocata di Danilo che aveva fatto un altro fallo da rigore su Abraham), si dà. Orsato ha commesso un grave errore, Mourinho a caldo ha preferito limitarsi a ciò che gli è stato detto.

da gazzetta.it

Un caso incredibilmente complesso quello del rigore per la Roma sbagliato da Veretout. Non si discute l’errore di Orsato che fischia troppo presto, negando il vantaggio ai giallorossi. Frettoloso anche l’assistente Bindoni che sbandiera il fuorigioco (che poi non c’è) senza aspettare la fine dell’azione. Ma c’è un grosso “ma”. Le immagini scorgono il mani volontario di Mkhitaryan che, cadendo sul fallo di Szczesny, dà l’assist ad Abraham. Insomma, se Orsato avesse dato il vantaggio, il gol di Abraham sarebbe stato comunque annullato.

RIGORE ROMA — L’azione: Abraham è in area juventina. Danilo interviene sulla palla (non è rigore), la sua giocata diventa assist per Mkhitaryan e ne regolarizza la posizione. Szczesny lo atterra. Sul rimpallo la palla torna ad Abraham che segna. Ma l’assist di Miki è di mano. Sia chiaro: il fatto che il gol sarebbe stato annullato al Var, riportando quindi all’assegnazione del rigore, non cancella gli errori arbitrali per troppa fretta. La Var “sana” la situazione. Veretout sbaglia, ma Chiellini è in area: la Var poteva ordinare la ripetizione.

LA SPIEGAZIONE — Meno convincente la spiegazione che Orsato dà a Cristante nel tunnel che porta in campo: “Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio. E poi date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore?”. In realtà la chiara opportunità di segnare un rete permette di applicare il vantaggio.

GOL JUVE OK — Il gol Juve è regolare: Kean non fa fallo su Ibanez e non è in fuorigioco. Vede bene Orsato sul contatto in area Chiellini-Pellegrini: la Var conferma che è il romanista ad andare verso lo juventino. Tutte giuste le ammonizioni.

