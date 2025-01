26 Gennaio 2025

“Roma-Lazio” streaming highlights – 26 gennaio 2025 (VIDEO)

Una vittoria decisa nei primi minuti – “Roma-Lazio” streaming highlights – 26 gennaio 2025

Roma-Lazio ha regalato una grande emozione ai tifosi giallorossi. Con un gol di Pellegrini e uno di Saelemaekers, la Roma ha indirizzato la gara nei primi 18 minuti. Il derby è stato caratterizzato da una partenza decisa e rapida. Inoltre, la Lazio, allenata da Marco Baroni, ha faticato a reagire, non riuscendo a sfruttare le occasioni create. Poi, nel finale, un’espulsione ha aggiunto ulteriori emozioni alla partita. La Roma di Claudio Ranieri ha così consolidato la sua posizione in classifica, mentre la Lazio ha visto rallentare la sua corsa verso la vetta.

Un inizio travolgente per i giallorossi – “Roma-Lazio” streaming highlights – 26 gennaio 2025

Il match si è acceso subito, con la Roma che ha preso in mano il controllo grazie al gol di Pellegrini. Poi, dopo pochi minuti, Saelemaekers ha raddoppiato, mettendo la Lazio alle corde. La squadra di Baroni ha cercato di reagire, ma non è riuscita a concretizzare le sue occasioni. Inoltre, la difesa della Roma è stata solida, impedendo alla Lazio di trovare il varco giusto. La gara è sembrata chiusa già dopo il primo tempo, ma la ripresa ha riservato qualche sorpresa.

Le occasioni mancate dai biancocelesti – “Roma-Lazio” streaming highlights – 26 gennaio 2025

La Lazio non è rimasta a guardare. Dopo l’intervallo, ha cercato di spingere per riaprire la partita. Le occasioni non sono mancate, ma la mancanza di precisione ha impedito alla squadra di segnare. Inoltre, la Roma ha continuato a difendersi con ordine, senza rischiare troppo. Poi, nel finale, un’espulsione ha spezzato il ritmo della Lazio. Castellanos è stato protagonista di un accenno di rissa, che gli è costato il rosso.

Il contributo decisivo di Pellegrini e Saelemaekers – “Roma-Lazio” streaming highlights – 26 gennaio 2025

Pellegrini e Saelemaekers sono stati i protagonisti assoluti della partita. Il loro contributo è stato fondamentale per indirizzare il derby. Il gol di Pellegrini è stato spettacolare, frutto di un’ottima combinazione di squadra. Poi, Saelemaekers ha trovato la rete che ha praticamente chiuso la partita. Inoltre, entrambi hanno mostrato grande determinazione, nonostante la pressione del derby. La loro prestazione ha alzato il livello del gioco della Roma.

La situazione in classifica – “Roma-Lazio” streaming highlights – 26 gennaio 2025

Grazie alla vittoria, la Roma di Ranieri ha risalito posizioni in classifica. La Lazio, al contrario, ha visto rallentare la sua corsa verso il primo posto. Attualmente, la Lazio è al quarto posto, ma Juventus e Fiorentina potrebbero agganciarla. Inoltre, con una partita in meno, entrambe le squadre hanno ancora possibilità di sorpassare la squadra di Baroni. Poi, la Roma, con questa vittoria, ha guadagnato fiducia per le prossime sfide.

Dove guardare i momenti salienti della partita – “Roma-Lazio” streaming highlights – 26 gennaio 2025

Chi non è riuscito a seguire Roma-Lazio in diretta può recuperare gli highlights online. Inoltre, molti siti offrono il video completo della partita per rivedere i momenti salienti. Gli appassionati possono trovare lo streaming della partita su diverse piattaforme, che offrono il servizio in alta qualità. Poi, non mancano i canali ufficiali della Roma, che pubblicano regolarmente i video delle migliori azioni.

