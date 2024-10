29 Ottobre 2024

“Roma-Inter” streaming gratis highlights – 29 ottobre 2024 (VIDEO)

Introduzione

La sfida tra Roma e Inter ha regalato un match intenso. La squadra di Inzaghi è riuscita a portare a casa i tre punti con una vittoria per 1-0 all’Olimpico. Poi, grazie al gol di Lautaro Martinez, l’Inter accorcia le distanze in classifica, portandosi a soli due punti dal Napoli. Nel primo tempo, la Roma si è resa pericolosa con un palo di Celik, sfruttando un errore del portiere Sommer. Inoltre, Mkhitaryan ha colpito la traversa, sfiorando il vantaggio per i giallorossi.

Problemi per Calhanoglu e Acerbi

La partita non è stata priva di difficoltà per l’Inter. Poi, poco dopo la metà del primo tempo, Hakan Calhanoglu ha dovuto lasciare il campo per un infortunio muscolare. A sostituirlo è entrato Davide Frattesi, che ha subito cercato di dare il suo contributo. Anche Acerbi ha avuto problemi fisici, e Inzaghi ha deciso di mandare in campo De Vrij al suo posto. Questi cambi hanno dato un nuovo equilibrio alla squadra nerazzurra.

Roma pericolosa, Lautaro decisivo

La Roma ha continuato a spingere. Poi, Lorenzo Pellegrini ha avuto un’ottima occasione per portare in vantaggio i giallorossi, ma non è riuscito a concretizzare. Nella ripresa, l’Inter ha preso il controllo del gioco. Inoltre, Lautaro Martinez ha trovato la rete con un gran destro, portando l’Inter sull’1-0. La Roma ha cercato di reagire con Dovbyk, ma Sommer è stato attento a difendere il vantaggio nerazzurro.

Finale intenso: Sommer salva su Soulé

Negli ultimi minuti, l’Inter ha cercato di gestire il risultato. Poi, la Roma ha provato il tutto per tutto con un tiro di Dumfries che Sommer ha parato senza difficoltà. Al 94’, i giallorossi hanno avuto l’ultima chance con Soulé, ma anche in questa occasione Sommer si è fatto trovare pronto, respingendo il tiro e mantenendo la porta inviolata. Questa terza vittoria consecutiva consente all’Inter di confermare il buon momento di forma. Inoltre, la Roma resta al decimo posto in classifica, nonostante una prestazione combattuta.

Guarda i migliori momenti

Se non hai potuto seguire la partita in diretta, puoi rivedere lo streaming degli highlights nel video qui sotto. Poi, non perderti le azioni salienti di un match che ha visto due squadre lottare fino alla fine. Inoltre, il video ti offre la possibilità di rivedere il gol decisivo di Lautaro Martinez e le parate fondamentali di Sommer. Roma-Inter streaming highlights e video sono ora disponibili per chi vuole rivivere le emozioni di una delle partite più avvincenti della giornata.

"ROMA-INTER" STREAMING GRATIS HIGHLIGHTS – 29 OTTOBRE 2024 PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

