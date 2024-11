20 Novembre 2024

“Roma-Bologna” streaming highlights – 20 novembre 2024 (VIDEO)

“Roma-Bologna” streaming highlights – 20 novembre 2024 (VIDEO)

Fischi per i giallorossi all’Olimpico – “Roma-Bologna” streaming highlights – 20 novembre 2024

La partita tra Roma e Bologna ha offerto emozioni forti. I tifosi della Roma speravano in una vittoria, ma il Bologna ha festeggiato alla fine. Il video degli highlights mostra i momenti cruciali che hanno deciso l’incontro. Inoltre, l’Olimpico ha fischiato al termine della sfida, segno della delusione dei tifosi giallorossi. Il Bologna ha fatto festa, mentre la Roma ha incassato un’altra sconfitta in campionato.

Il gol di Castro e la risposta di El Shaarawy – “Roma-Bologna” streaming highlights – 20 novembre 2024

Castro ha sbloccato la partita con un gol determinante. Poi, El Shaarawy ha risposto subito, trovando il pareggio. Questo ha dato speranza alla Roma, ma il Bologna non si è fermato. Inoltre, il video degli highlights mostra come i rossoblù abbiano reagito prontamente, riportandosi in vantaggio con Orsolini. La partita è rimasta intensa e combattuta, ma il Bologna ha avuto la meglio.

Orsolini riporta il Bologna avanti – “Roma-Bologna” streaming highlights – 20 novembre 2024

Il gol di Orsolini è stato decisivo. Subito dopo il pari di El Shaarawy, il Bologna è tornato in vantaggio. Questo gol ha scosso la Roma, che non è riuscita a reagire. Inoltre, il video degli highlights ha catturato la velocità e la precisione del tiro, che ha superato il portiere giallorosso. Il Bologna ha mantenuto il controllo della partita, facendo pressione sulla Roma.

Il primo gol in A di Karlsson – “Roma-Bologna” streaming highlights – 20 novembre 2024

Karlsson ha segnato il suo primo gol in Serie A. Poi, ha arrotondato il punteggio, rendendo ancora più amara la sconfitta per la Roma. La rete di Karlsson ha confermato la superiorità del Bologna in quella fase del match. Inoltre, il video degli highlights ha mostrato l’emozione dell’attaccante, che si è finalmente tolto la soddisfazione di segnare. La Roma non ha avuto la forza di reagire.

La seconda rete di El Shaarawy – “Roma-Bologna” streaming highlights – 20 novembre 2024

El Shaarawy ha trovato una seconda rete, ma ormai la partita era decisa. La sua rete è arrivata troppo tardi, quando il Bologna era già avanti. Inoltre, la rete del giocatore della Roma non è riuscita a cambiare l’esito del match. Gli highlights hanno mostrato la buona azione del giocatore, ma anche l’incapacità della Roma di recuperare.

Dove guardare Roma-Bologna in streaming – “Roma-Bologna” streaming highlights – 20 novembre 2024

Se vuoi rivedere la partita, puoi trovarla in streaming. Gli highlights sono disponibili su diverse piattaforme, che offrono il video completo del match. Inoltre, i fan possono godersi la partita anche a distanza, rivedendo i momenti salienti quando vogliono. Guardare Roma-Bologna in streaming ti permette di non perdere nemmeno un attimo del match.

“ROMA-BOLOGNA” STREAMING HIGHLIGHTS – 20 NOVEMBRE 2024 PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

“ROMA-TORINO” STREAMING HIGHLIGHTS (VIDEO)