“Roma-Athletic Bilbao” streaming highlights – 18 marzo 2025 (VIDEO)

Emozioni, gol e un finale incredibile – “Roma-Athletic Bilbao” streaming highlights – 18 marzo 2025

La sfida tra Roma-Athletic Bilbao ha regalato spettacolo. Il match ha visto due squadre lottare con intensità. Inoltre, il pubblico dello Stadio Olimpico ha spinto i giallorossi fino all’ultimo minuto. La Roma ha iniziato con determinazione, cercando subito il gol. Poi, l’Athletic Bilbao ha mostrato grande solidità difensiva. Il primo tempo ha offerto poche occasioni da rete, ma la tensione è rimasta alta. La partita si è accesa nella ripresa, con momenti di grande intensità. Poi, il finale ha regalato emozioni forti. Il risultato tiene aperto il discorso qualificazione.

Un primo tempo equilibrato – “Roma-Athletic Bilbao” streaming highlights – 18 marzo 2025

La Roma ha cercato di prendere il controllo del gioco. Poi, l’Athletic Bilbao ha risposto con un pressing aggressivo. I giallorossi hanno sfiorato il gol con Dybala, che ha colpito una traversa. Inoltre, Pellegrini ha provato a rendersi pericoloso con un tiro da fuori area. L’Athletic Bilbao ha provato a ripartire in velocità. Poi, la difesa della Roma ha chiuso bene gli spazi. Cristante ha cercato di dare equilibrio al centrocampo. Inoltre, la squadra spagnola ha contenuto bene le avanzate giallorosse. Il primo tempo si è chiuso senza reti, ma con tanto equilibrio.

Ripresa scoppiettante e colpo di scena finale – “Roma-Athletic Bilbao” streaming highlights – 18 marzo 2025

Il secondo tempo è iniziato con ritmi più alti. Poi, l’Athletic Bilbao ha trovato il vantaggio con un colpo di testa di Iñaki Williams. La Roma non ha perso fiducia e ha subito reagito. Inoltre, Angeliño ha pareggiato con un gran tiro su assist di Celik. Il pubblico ha spinto la squadra giallorossa verso la vittoria. Poi, nel finale, Yeray Álvarez ha ricevuto un cartellino rosso per un fallo netto. Con un uomo in più, la Roma ha aumentato la pressione. Inoltre, nel recupero, Shomurodov ha segnato il gol decisivo. Il risultato finale ha acceso l’entusiasmo dei tifosi romanisti.

Le parole di Ranieri e Valverde – “Roma-Athletic Bilbao” streaming highlights – 18 marzo 2025

Ranieri ha elogiato la squadra per la reazione dopo il gol subito. Poi, ha sottolineato l’importanza della mentalità vincente. Inoltre, ha detto che la Roma ha meritato la vittoria per la spinta finale. Valverde ha ammesso la difficoltà della partita. Poi, ha difeso la prestazione dell’Athletic Bilbao. Inoltre, ha criticato l’espulsione di Yeray Álvarez, giudicandola eccessiva. Ranieri ha parlato anche della gestione della partita. Poi, ha ricordato che la qualificazione non è ancora chiusa. Inoltre, ha chiesto ai suoi giocatori di restare concentrati per il ritorno.

Gli episodi arbitrali sotto esame – “Roma-Athletic Bilbao” streaming highlights – 18 marzo 2025

L’arbitro ha dovuto prendere decisioni difficili. Poi, il fallo di Yeray Álvarez ha scatenato proteste. Inoltre, l’espulsione ha cambiato il finale di gara. La Roma ha chiesto un rigore nel primo tempo per un contatto in area. Poi, il direttore di gara ha lasciato proseguire. Inoltre, l’Athletic Bilbao ha protestato per un fallo su Nico Williams. L’arbitro ha fischiato spesso, cercando di mantenere il controllo. Poi, le decisioni non hanno convinto tutti. Inoltre, la direzione di gara ha alimentato discussioni nel post partita.

Prossime sfide decisive – “Roma-Athletic Bilbao” streaming highlights – 18 marzo 2025

Roma-Athletic Bilbao non è ancora finita. Poi, il ritorno a San Mamés sarà una battaglia. Inoltre, la squadra spagnola cercherà di ribaltare il risultato. La Roma dovrà gestire il vantaggio con attenzione. Poi, servirà una prestazione solida per qualificarsi. Inoltre, Ranieri dovrà preparare bene la squadra per evitare sorprese. L’Athletic Bilbao giocherà davanti ai suoi tifosi. Poi, il supporto del pubblico potrebbe essere un fattore. Inoltre, la sfida si preannuncia emozionante. Gli highlights e lo streaming del match saranno disponibili per rivedere le azioni più importanti. Poi, il video del gol di Shomurodov farà il giro del web. Inoltre, Roma-Athletic Bilbao continua a regalare emozioni.

