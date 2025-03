4 Marzo 2025

Vuoi guardare il video di “Rocco Schiavone 6” Rai 2 streaming puntata 5 marzo 2025?

“Rocco Schiavone 6” Rai 2 streaming puntata 5 marzo 2025 (VIDEO)

da raiplay.it

Rocco Schiavone 6: la puntata del 5 marzo su Rai 2 in streaming

Il vicequestore Rocco Schiavone torna protagonista su Rai 2. Poi, affronta un nuovo caso che lo porta a indagare su una morte misteriosa. Inoltre, il suo passato torna a tormentarlo.

La trama della puntata

Rocco Schiavone si ritrova ad Aosta per un’indagine delicata. Poi, scopre dettagli inquietanti sulla morte di un giovane. Inoltre, tre uomini altolocati sembrano nascondere qualcosa. Il vicequestore deve capire chi mente e chi dice la verità. Poi, le sue intuizioni lo portano sempre più vicino alla soluzione.

Nel frattempo, a Roma, la sua ex squadra affronta un nuovo caso. Poi, trova un cadavere in circostanze sospette. Inoltre, la scoperta di alcuni dettagli sconvolgenti cambia tutto. Il vicequestore, segnato dai tradimenti, prende una decisione drastica. Poi, dice addio a un pezzo importante del suo passato.

Dove vedere la puntata in streaming

Chi non può seguire la puntata in diretta ha una soluzione. Poi, può rivederla in streaming su RaiPlay. Inoltre, la piattaforma offre la possibilità di guardare gli episodi precedenti. Basta accedere con il proprio account per rivedere tutto quando si vuole.

La puntata sarà disponibile subito dopo la messa in onda. Poi, gli utenti possono guardarla su qualsiasi dispositivo. Inoltre, l’app di RaiPlay permette la visione anche da smartphone e tablet.

Come rivedere la puntata su Rai 2

Chi preferisce la TV può attendere la replica su Rai 2. Poi, il canale offre la possibilità di recuperare gli episodi. Inoltre, la programmazione delle repliche viene aggiornata periodicamente.

Gli spettatori possono controllare il palinsesto sul sito ufficiale. Poi, trovano tutte le informazioni su orari e giorni di messa in onda. Inoltre, i social della Rai comunicano eventuali variazioni di programmazione.

Conclusione

Rocco Schiavone 6 continua a tenere alta la tensione. Poi, la trama avvincente coinvolge gli spettatori dall’inizio alla fine. Inoltre, i colpi di scena non mancano mai. Chi ama le indagini complesse non può perdere questa puntata.

