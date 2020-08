Vuoi guardare il video di “Robinù streaming”?

“Robinù streaming” (VIDEO)

da raiplay.it

“Robinù streaming” è ambientato a Napoli, dove negli ultimi anni bande di adolescenti si combattono, a colpi di kalashnikov, in una guerra dimenticata. Sono, poi, i ragazzi della “paranza dei bambini” resi famosi dalla penna dell’ultimo libro di Roberto Saviano. E che, inoltre, per la prima volta davanti a uno schermo, si raccontano senza alcuna mediazione. Regia, poi, di Michele Santoro. Comunque, è ambientato a Napoli, dove negli ultimi anni bande di adolescenti si combattono, a colpi di kalashnikov, in una guerra dimenticata.

