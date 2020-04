Roberto Alessi e la notizia choc su Valeria Marini “Ha fatto sesso nei camerini”

da liberoquotidiano.it

È proprio vero che a volte quelli che come noi di Novella 2000 dovrebbero sapere le cose per primi, poi sono gli ultimi a saperle. È il caso di Valeria Marini. Proprio questa settimana è stato deciso da Mediaset di mettere in onda su Rete 4, il 15, la commedia che l’ ha vista protagonista, La Presidente, di Pier Francesco Pingitore. E’ il regista creatore del Bagaglino, teatro di satira che è andato in onda per decenni e con un enorme successo (ma perché non torna?). Ora la commedia della Marini arriva in tv, dopo tre mesi di repliche a teatro (si sono concluse proprio il 23 febbraio. Appena in tempo per chiudere in bellezza, visto che dal 7 c’ è stata la serrata da Coronavirus).

Valeria appena arrivata alle prime prove, generosa come lei sola, ha regalato alla compagnia delle poltrone, di cui una verde e una bianca. E s’ è tenuta quella bianca, molto ambita, grande e alta, in camerino per riposare ogni tanto. Ma pare che in quel camerino sia andato a trovarla molto spesso il suo fidanzato Gianluigi Martino. Certo, soprattutto per parlare di lavoro (lui è anche il suo manager). Ma evidentemente erano così bravi e veloci nelle loro riunioni lavorative che, a detta del cast, avanzava loro del tempo che sapevano come riempire a giudicare dai respironi.

«Lui è un ragazzo molto appassionato e Valeria è pure molto presa», ci hanno assicurato i ragazzi del cast. Vero? Falso? A giudicare da come li vediamo insieme: vero! E sembra che, fuori copione, Valeria abbia fatto in scena delle osservazioni proprio su questi incontro (lo sentiremo a Rete 4). Beata lei, beato lui. L’ amore paga sempre. Un solo rammarico: se quella poltrona bianca potesse parlare…

