Vuoi guardare il video di “Rita Levi Montalcini film Rai”?

“Rita Levi Montalcini film Rai” (VIDEO)

da raiplay.it

“Rita Levi Montalcini film Rai” comincia il suo racconto dal 1986, quando la protagonista riceve il premio Nobel, il più alto riconoscimento per la sua lunga carriera di scienziata. Ma qualcosa, poi, le manca. La scoperta del fattore di accrescimento nervoso, per cui riceve la prestigiosa onorificenza, non trova ancora una applicazione clinica. L’incontro, poi, con una giovane violinista, che rischia la cecità, porta la scienziata davanti a una scelta difficile. Rifugiarsi nella fama o rimettersi in gioco, accettando, inoltre, il rischio di un fallimento?

Comunque, comincia il suo racconto dal 1986, quando la protagonista riceve il premio Nobel, il più alto riconoscimento per la sua lunga carriera di scienziata. Ma qualcosa, poi, le manca. La scoperta del fattore di accrescimento nervoso, per cui riceve la prestigiosa onorificenza, non trova ancora una applicazione clinica. L’incontro, poi, con una giovane violinista, che rischia la cecità, porta la scienziata davanti a una scelta difficile. Rifugiarsi nella fama o rimettersi in gioco, accettando, inoltre, il rischio di fallire?

“Rita Levi Montalcini film Rai” comincia il suo racconto dal 1986, quando la protagonista riceve il premio Nobel, il più alto riconoscimento per la sua lunga carriera di scienziata. Ma qualcosa, poi, le manca. La scoperta del fattore di accrescimento nervoso, per cui riceve la prestigiosa onorificenza, non trova ancora una applicazione clinica. L’incontro, poi, con una giovane violinista, che rischia la cecità, porta la scienziata davanti a una scelta difficile. Rifugiarsi nella fama o rimettersi in gioco, accettando, inoltre, il rischio di un fallimento?

Comunque, comincia il suo racconto dal 1986, quando la protagonista riceve il premio Nobel, il più alto riconoscimento per la sua lunga carriera di scienziata. Ma qualcosa, poi, le manca. La scoperta del fattore di accrescimento nervoso, per cui riceve la prestigiosa onorificenza, non trova ancora una applicazione clinica. L’incontro, poi, con una giovane violinista, che rischia la cecità, porta la scienziata davanti a una scelta difficile. Rifugiarsi nella fama o rimettersi in gioco, accettando, inoltre, il rischio di fallire?

“RITA LEVI MONTALCINI FILM” GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO