Rita Dalla Chiesa massacra Antonella Elia dopo il Gf Vip “Iena trovati altro da fare Giù le mani da Briatore” come gode la Gregoraci

Contro Antonella Elia, si scatena Rita Dalla Chiesa. Tutta “colpa” del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 lunedì 2 novembre. Nel corso della puntata di Alfonso Signorini, infatti, la Elia ha pesantemente attaccato Elisabetta Gregoraci, dandole della “falsa” e della “gatta morta”. Parole che hanno scatenato la dura reazione di Elisabetta. E, appunto, della Dalla Chiesa: “Ma chi è che finge davvero al Grande Fratello Vip – premette polemica su Twitter -? Adesso basta attaccarla su Flavio Briatore. Troppo facile. Trovate un altro sistema per finire sotto i riflettori. E meno male che le donne dovrebbero essere solidali fra di loro. Ma che iene”, conclude una durissima Dalla Chiesa. Insomma, Antonella Elia colpita e affondata senza neppure nominarla.

Uno scherzo epocale alla contessa Patrizia De Blanck, consumato nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. Spunta di nuovo l’amante della De Blanck: si chiama Alvaro. Professione falegname. Dice di aver avuto una storica con la contessa. E interviene Barbara d’Urso. Che tuona: “Sapete come sono attaccata alle trasmissioni. Alvaro ha portato le prove. Non do spazio nelle mie trasmissioni a un millantatore. Ti ha regalato un anello, forse hai paura perché lui è un falegname”. Alvaro, da Carmelita, aveva raccontato di essere stato chiamato due volte dalla contessa per riparare un letto sfondato.

E alla seconda occasione, dopo un prosecco, i due sarebbero andati a letto insieme. La d’Urso un fiume in piena. De Blanck furibonda: “Quello è un mitomane, non è vero niente. Prosecco? Lo sanno tutti che non bevo”. E Signorini la riprende: “Non credo che la D’Urso si inventi tutto, quel signore ha portato le prove”. Ma alla fine la regina di Cologno monzese svela: “E’ uno scherzo”. La De Blanck scoppia a ridere. Caso chiuso. Poi vede Alvaro dal plexiglass: “Voglio conoscerlo”. Parola di contessa.

Scandalo per le ultime dichiarazioni di Francesco Oppini contro le donne. “Lei non può venire a Verona in un posto, la violentano. Nel senso buono la disturbano. Ci sono troppe donne a rischio disturbo”, aveva detto in una chiacchierata nella casa del Grande Fratello Vip, il reality in onda su Canale 5. Frasi sessiste che hanno alzato un vero polverone. E ancora peggio contro Flavia Vento: “Una che rischi di ammazzare di botte“, dice quando parla con Tommaso Zorzi ,che si dissocia.

Oppini chiede scusa pubblicamente durante la puntata del 2 novembre. “Ho sbagliato. Chiedo scusa”, dice Oppini. Ma Alfonso Signorini lo avverte: “Volevamo squalificarti. Ma non accade perché hai dimostrato equilibrio”. E Oppini rimarca: “Una grande caz***”. Signorini rincara la dose: “Perché, ai presenti, non vi siete dissociati? Intanto, sui social si continua a chiedere la squalifica, che non avviene. Interrogativo logico: due pesi e due misure, rispetto ad altri concorrenti squalificati?

E Alba Parietti commenta queste uscite di Francesco in modo molto duro, chiedendo la squalifica di suo figlio. “Tagliamo corto, se Francesco ha fatto battute uscite male offendendo due signore (…). Sono frasi che non si dicono (…) soprattutto verso le donne in questi tempi. Si deve chiedere sempre scusa (…)”, scrive la Parietti sui social. E anche suo padre Franco Oppini rimarca: “Io non mi dissocio, mi incazzo”. Signorini chiude la faccenda tagliando corto: “Certi scivoloni non devono avvenire più”.

