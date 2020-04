Vuoi guardare il video di “Revolution Rai 2” puntata 23 aprile 2020?

“Revolution Rai 2” puntata 23 aprile 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Revolution Rai 2”, puntata 23 aprile 2020, è il programma condotto da Francesco Mandelli e Federico Russo. Un viaggio per raccontare le storie di persone fuori dal comune che hanno visto il futuro con grande entusiasmo e positività. Una trasmissione, inoltre, alla scoperta di com’è stato e come sarà il nostro futuro. Comunque, è il programma condotto da Francesco Mandelli e Federico Russo.

Un viaggio per raccontare le storie di persone fuori dal comune che hanno visto il futuro con grande entusiasmo e positività. Una trasmissione, inoltre, alla scoperta di com’è stato e come sarà il nostro futuro. Tuttavia, è il programma condotto da Francesco Mandelli e Federico Russo. Un viaggio per raccontare le storie di persone fuori dal comune che hanno visto il futuro con grande entusiasmo e positività. Una trasmissione, inoltre, alla scoperta di com’è stato e come sarà il nostro futuro.

“Revolution Rai 2”, puntata 23 aprile 2020, è il programma condotto da Francesco Mandelli e Federico Russo. Un viaggio per raccontare le storie di persone fuori dal comune che hanno visto il futuro con grande entusiasmo e positività. Una trasmissione, inoltre, alla scoperta di com’è stato e come sarà il nostro futuro. Comunque, è il programma condotto da Francesco Mandelli e Federico Russo.

Un viaggio per raccontare le storie di persone fuori dal comune che hanno visto il futuro con grande entusiasmo e positività. Una trasmissione, inoltre, alla scoperta di com’è stato e come sarà il nostro futuro. Tuttavia, è il programma condotto da Francesco Mandelli e Federico Russo. Un viaggio per raccontare le storie di persone fuori dal comune che hanno visto il futuro con grande entusiasmo e positività. Una trasmissione, inoltre, alla scoperta di com’è stato e come sarà il nostro futuro.

“REVOLUTION” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 23 APRILE 2020

“PATRIAE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 21 APRILE 2020