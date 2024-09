30 Settembre 2024

"Rete8" streaming – 30 settembre 2024

Una Voce dall'Abruzzo

Rete 8 è una rete televisiva dell’Abruzzo con sede a Chieti. Fondata nel 1988, questa emittente locale abruzzese ha la peculiarità di mandare in onda solo programmi autoprodotti.

Programmazione Locale e Autoproduzione

Ciò che distingue Rete 8 è la sua dedizione alla produzione di programmi locali. Con un focus sulle notizie, gli eventi culturali, lo sport e tanto altro ancora, l’emittente offre ai suoi spettatori una finestra autentica sulla vita e sulle tradizioni dell’Abruzzo.

Copertura Regionale e Oltre

Oltre a coprire l’intero Abruzzo (LCN 10), Rete 8 irradia il suo segnale in Molise (con un proprio mux e LCN 73) e parte della fascia costiera adriatica di Marche e Puglia. Questo amplia notevolmente il suo pubblico potenziale e la sua influenza nella regione e oltre.

Tg8: Un Telegiornale di Riferimento

Il Tg8, telegiornale di Rete8, è un punto di riferimento per i cittadini abruzzesi e non solo. Con una collaborazione che si estende a importanti reti nazionali come Sky Italia, Discovery, LA7, Mediaset, Rai, Tv2000 e Padre Pio TV, il Tg8 offre una copertura completa degli eventi di interesse nazionale che si verificano nell’Abruzzo.

Streaming: Accesso Facile e Conveniente

Con l’avvento dello streaming, Rete 8 porta la sua programmazione direttamente nelle case degli spettatori, offrendo un accesso facile e conveniente ai suoi contenuti. Questo permette agli abruzzesi di rimanere connessi con la propria terra anche quando sono lontani.

Un Ponte Tra Passato e Futuro

Mentre celebra le sue radici e la sua storia, Rete 8 guarda anche al futuro, adattandosi alle nuove tecnologie e alle esigenze del pubblico moderno. Con la sua dedizione alla qualità e all’autenticità, l’emittente continua a essere una presenza forte e significativa nel panorama mediatico dell’Abruzzo e oltre.

Una Voce Unica e Indipendente

In un’epoca in cui i media sono sempre più omologati e globalizzati, Rete 8 si distingue per la sua autenticità e la sua indipendenza. Con una programmazione che riflette le vere esigenze e interessi della sua comunità, l’emittente continua a essere una voce unica e preziosa nell’ambito della radiodiffusione regionale.

