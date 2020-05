“Rapporti pessimi tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini” ma i due dichiarano stima reciproca

da tvfanpage.it

Lorella Cuccarini e Alberto Matano in pessimi rapporti? È questa l’indiscrezione diffusa da Repubblica. Secondo quanto riportato in un articolo sulle novità che caratterizzeranno la prossima stagione televisiva, la conduttrice de La vita in diretta potrebbe lasciare il programma. Proprio per via degli attriti con il giornalista. I due conduttori hanno smentito indirettamente l’indiscrezione, esprimendo pubblicamente stima reciproca. Ma andiamo con ordine.

L’indiscrezione sui presunti attriti

Repubblica, in un articolo intitolato “Rai alla battaglia dei palinsesti, verso la conferma dei conduttori sovranisti”, ha tracciato un quadro della prossima stagione televisiva. E ha ipotizzato un cambio alla conduzione de La vita in diretta. Secondo Repubblica, Lorella Cuccarini potrebbe lasciare il programma: “L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini. Ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta”.

La stima reciproca tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini

L’indiscrezione potrebbe essere arrivata all’orecchio dei diretti interessati. Dato che durante la puntata de La vita in diretta trasmessa il 30 aprile, Alberto Matano ne ha approfittato per chiarire ciò che pensa della conduttrice Lorella Cuccarini. Il giornalista ha dichiarato: “Lorella io voglio dirti grazie. Lo possiamo dire adesso che veniamo da due mesi molto difficili, in cui abbiamo lavorato in condizioni davvero complicate. Da soli, con misure di sicurezza veramente strettissime. Tutto questo ci ha consentito di essere con voi in questo momento. Voglio ringraziare Lorella che è una partner straordinaria. Lo dico in diretta perché è assolutamente così e tutta la grande squadra de La vita in diretta. Da lunedì torneremo al nostro orario alle 16:50 e andremo avanti fino al 26 giugno”.

Lorella Cuccarini ha sorriso ascoltando le parole di Matano e ha replicato: “Contraccambio”. Su Instagram, poi, ha pubblicato un post in cui ha precisato a sua volta che sono state settimane complicate. E ha concluso assicurando che il rapporto con Alberto Matano, dopo l’esperienza di questi mesi, ne è uscito rafforzato: “Sono state settimane intense e difficili. Umanamente e tecnicamente. Grazie a tutti i nostri ospiti, ai collaboratori e allo studio! Grazie Alberto Matano! Questo periodo ha rafforzato ulteriormente il nostro rapporto”. Insomma, alla luce di quanto dimostrano pubblicamente, non sembrerebbe esserci tensione tra loro.

