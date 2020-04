Raimondo Todaro e Francesca Tocca Milly Carlucci e l’invito al ballerino “Solo tu puoi”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca Milly Carlucci e l’invito al ballerino “Solo tu puoi”

da meteoweek.com

Raimondo Todaro sta attraversando un momento difficile come se il suo matrimonio fosse diventato un campo minato. Ma è intervenuta Milly Carlucci che ha parlato di quello che sta succedendo al ballerino. L’attenzione continua ad essere puntata su Raimondo Todaro e Francesca Tocca, che stanno affrontando un momento davvero molto difficile. Tutto è iniziato mesi fa, quando è uscita la notizia che la ballerina aveva una relazione segreta con Valentin di Amici 19.

Il matrimonio probabilmente era già in crisi e la ballerina si è lasciata trasportare dalla passione nei confronti dell’allievo della scuola di Maria De Filippi. Il ragazzo ha svelato tutti i dettagli e per questo c’è stata una netta separazione tra i due. In tutta questa situazione Raimondo Todaro è rimasto sempre in silenzio.

Matrimonio come un campo minato per Raimondo Todaro

Raimondo Todaro è sempre stato una persona molto riservata e continua ad esserlo. Sui social condivide solo il suo lavoro e i momenti dedicati a sua figlia Jasmine. Ora che sta vivendo la quarantena sta mostrando ancora di più di essere un bravo papà. Il ballerino non ha mai espresso il suo parere su quello che è accaduto tra sua moglie e Valentin. Anzi quando il ragazzo è stato cacciato dalla scuola lo ha difeso sui social. Questo dimostra che ci tiene molto a stare lontano dal gossip.

Al momento questo sembra impossibile, soprattutto dopo che Valentin ha svelato tutto quello che è successo. E che ci sono state anche riferimenti ad interventi legali da parte delle colleghe della Tocca. Todaro si è ritrovato ad essere protagonista di questo triangolo che sta letteralmente facendo impazzire il gossip. Raimondo Todaro potrebbe esprimere la sua opinione su tutto quello che è successo, così da mettere tutti al corrente del suo pensiero. Invece, continua per la sua strada e rimane coerente con la sua posizione. Molti altri personaggi conosciuto adesso stanno dando il loro parere e dopo Bianca Guaccero, ha deciso di intervenire Milly Carlucci. Quest’ultima l’ha voluto moltissimo come coreografo per il suo ultimo programma, Il cantante mascherato.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca Milly Carlucci e l’invito al ballerino “Solo tu puoi”

In un’intervista per Vero Tv, Milly Carlucci ha espresso il suo parere sul matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Prima di tutto è emerso che già a settembre c’era aria di crisi tra i due ballerini. Tanto che la rottura definitiva potrebbe esserci stata ad ottobre. Questo è un dettaglio molto importante, perché significa che non c’è stato nessun tradimento da parte di Francesca Tocca, che quando si è avvicinata a Valentin poteva considerarsi single. Milly Carlucci ha deciso di intervenire, ma conoscendo molto bene entrambi si è limitata ad incitare Todaro a parlarne.

“Non voglio entrare su questo terreno ed esprimermi a riguardo. L’unico che può nel caso parlarne è Raimondo…” ha spiegato la conduttrice. Anche Samanta Togni, collega di Todaro da tanti anni, ha espresso il suo parere su questa situazione. “Voglio molto bene a Raimondo e rispetto questo momento molto delicato della sua vita” ha spiegato la Togni. Raimondo Todaro, a febbraio, è andato alle nozze dell’amica senza Francesca Tocca, per cui è sempre più evidente che il loro matrimonio è naufragato mesi fa.

FRANCESCA TOCCA E RAIMONDO TODARO BIANCA GUACCERO CRITICA VALENTIN DOPO L’ADDIO