Rai Play Italia-Spagna highlights da casa The Jackal (VIDEO)

da raiplay.it

Esiste un celebre coro da stadio che recita: “metti quella palla tonda tra i pali o – oh”, in questa partita soffertissima, quella palla tonda finisce varie volte tra i pali. Con noi, a soffrire e tifare, tornano Maccio Capatonda e Carolina Morace. Il pathos della semifinale è altissimo poi a casa di Valerio Lundini, che all’intervallo festeggia con pasta al pesto. E dopo l’emozione dei rigori… l’ultima chicca è la canzone degli Eugenio in Via di Gioia. Davvero troppe emozioni per questa quasi-finale, o come la chiamano in molti, semifinale.

RAI PLAY ITALIA-SPAGNA HIGHLIGHTS DA CASA THE JACKAL GUARDA IL VIDEO

THE JACKAL EUROPEI ITALIA SPAGNA RAIPLAY (VIDEO)

